Voluntarios remueven más de 55 mil libras de basura en Puerto Rico

Más de 4,000 voluntarios convocados por Scuba Dogs Society (SDS), coordinadora oficial de la Limpieza Internacional de Costas en Puerto Rico (ICC, por sus siglas en inglés), lograron remover hoy 55 mil libras de desechos en 167 espacios naturales, según datos preliminares.

La directora ejecutiva de Scuba Dogs Society, Karem Pérez González, informó que los reportes preliminares de la 21ma. edición de la limpieza proyectan que se superó en número de voluntarios y de libras de basura recolectada, en comparación a la jornada del año pasado afectada por el paso del huracán Fiona.

Pérez González, mencionó que además se logró cumplir uno de los principales objetivos: incorporar áreas del interior de Puerto Rico. En total, hubo voluntarios limpiando en 3 embalses, 18 ríos y 146 playas.

Asimismo, el evento sirvió para educar sobre la Ley 51 que prohíbe los plásticos de un solo uso en Puerto Rico para que se sustituyan por materiales que puedan reciclarse y reusarse.

“Agradecemos todo el apoyo recibido. Los resultados preliminares reflejan números significativos que no hubieran sido posible sin el trabajo colaborativo de nuestros capitanes, voluntarios, colaboradores y auspiciadores”, expresó la portavoz de la iniciativa.

Pérez González señaló que el reporte de los capitanes de costa sigue apuntando a que los plásticos de un solo uso son los que con mayor frecuencia se encuentran durante las limpiezas, especialmente en los últimos años.

La coordinadora de programas de Scuba Dogs Society, Sandra Schleier Hernández, destacó que la mayor parte de los artículos recolectados durante la limpieza fueron de origen plástico. También, pudieron detectar microplásticos que afectan a las especies.

Igualmente, la también bióloga marina explicó que los datos se recopilaron en una aplicación diseñada por la organización matriz de la Limpieza Internacional de Costas, Ocean Conservancy, para que se sumen a la información reportada por más de 120 países participantes del esfuerzo.

Esta base de datos que se suma a las otras 20 ediciones de la limpieza que ha efectuado Scuba Dogs Society sirve para futuras investigaciones, y apoya el desarrollo de políticas públicas y legislación en beneficio del ambiente como fue la prohibición de las bolsas plásticas y la Ley 51 antes mencionada.

“En comparación con años anteriores podemos decir que, aunque se ha avanzado en la educación, todavía queda trabajo por hacer para que la población comprenda que los desechos son un grave problema ambiental que afecta los recursos y especies, nuestra salud y la economía”, indicó Schleier Hernández.

Siembra de mangles con Para la Naturaleza

Durante el evento de limpieza de costas, Pérez González destacó otro logro: la incorporación del elemento de siembra de mangles en áreas naturales protegidas mediante acuerdo con la organización Para la Naturaleza.

Por su parte, la gerente de la unidad de ciencias, educación y voluntarios de Para la Naturaleza, Elizabeth Padilla, indicó que las “actividades como la Limpieza Internacional de Costas ayudan a concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger los cuerpos de agua y bosques de mangle. Hoy sembramos 600 árboles de mangle en el Área Natural Protegida Medio Mundo y Daguao en Ceiba y en la Reserva Natural Hacienda la Esperanza en Manatí. Los bosques de mangle son vitales para mantener los ecosistemas costeros”.

“Además, son refugio para proteger una gran diversidad de especies tanto nativas, migratorias y amenazadas. A su vez, son barreras importantes para la protección de las comunidades costeras de eventos como los huracanes y el aumento del nivel del mar. Nos sentimos sumamente satisfechos de esta colaboración que nos brinda la oportunidad de educar a cientos de participantes sobre la importancia de este valioso árbol y de nuestras iniciativas de reforestación”, resaltó Padilla.

Asimismo, Padilla mencionó que, en la región norte de Para la Naturaleza, sembraron 300 plántulas de mangle rojo, y se recogieron 119.4 libras de desperdicios, mientras en la región metro-centro (incluido el río Usabón) 909.62 libras, en la este 1,183 libras y otras 300 plántulas de mangle rojo.

La 21ma. edición de la ICC en Puerto Rico contó con el auspicio de: Access All Services, AMGEN, Banco Popular, Bio Strong, Coca Cola, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Cooperativa de Seguros Múltiples, DDB Latina, Destilería Serrallés, DRNA, Ecoeléctrica, El Nuevo Día, First Bank, Fundación Liberty, Hot 102, MMM, Motorambar – KIA, NotiUno, Ocean Conservancy, Para La Naturaleza, Plaza del Caribe, SalSoul, San Patricio Plaza, Scuba Dogs, T- Mobile, TOTE Maritime Puerto Rico, United Way PR y Uno Radio Group. Además, tuvo la colaboración de Caleido, CSA Group y el hotel Villa Cofresí.