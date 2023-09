Exigen agilidad en proceso de reconstrucción de Puerto Rico

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, presentó hoy, jueves, una radiografía del país, en la que discutió el estatus de los procesos de reconstrucción a casi seis años del paso del huracán María.

El funcionario realiza una conferencia de prensa anual, junto a legisladores y alcaldes, para brindar actualizaciones de la recuperación tras los fenómenos atmosféricos que han impactado a la isla en los últimos años.

A continuación, resaltamos los asuntos primordiales abordados durante la ponencia.

Reembolsos y Desembolsos:

Hernández Ortiz sostuvo que un problema al que se han enfrentado los municipios durante los pasados seis años es “el proceso burocrático de la aprobación de fondos y el desembolso de ese dinero”.

“En 2017, se había firmado un acuerdo entre el gobierno y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para discriminar contra los municipios en términos del desembolso”, aseguró. En lugar de ser un desembolso anticipado, había que reembolsar dinero, explicó el alcalde de Villalba.

La recuperación estaba detenida porque había un acuerdo que evitaba el desembolso de dinero, de acuerdo con Hernández Ortiz.

Según el funcionario, en septiembre de 2021, se cambió por completo el acuerdo de desembolso, y comenzaron a fluir los adelantos de dinero. Además, el gobierno anunció el Working Capital Advance, que es un adelanto de un 25 a 50 por ciento de los fondos.

“Con el Working Capital Advance es la única forma en que se han logrado adelantar algunos proyectos. Pero cinco años después, el problema es que una vez tú haces la gerencia de planos y de permisos, pues te das con la pared de que los costos se han triplicado, de que las compañías de construcción ya están comprometidas. Ese es el principal reto. ¿Ahora tenemos dinero? Ciertamente sí, pero tenemos el reto de que debido a la burocracia y el atraso de esa aprobación de dinero estamos enfrentando esta crisis”, determinó Hernández Ortiz.

Departamento de Educación

De $1,700 millones asignados al Departamento de Educación, solamente se han gastado $19 millones, según la página web del gobierno.

De 2,023 proyectos, Educación solamente ha completado 127, es decir, un 6.27 por ciento.

“El Departamento de Educación ha sido un fracaso en la gerencia de proyectos de infraestructura. No sabe gerenciar proyectos de infraestructura. Tiene que reconocer la secretaria de Educación, que hoy está en vista de confirmación, que ha sido un fracaso en las mejoras a las escuelas”, señaló Hernández Ortiz.

“Si se hubieran adelantado los proyectos de los PW (Hojas de Trabajo de Proyecto) de al menos las mejoras en los aires acondicionados en las escuelas, con los miles de millones de dólares que se han adjudicado, no estuviéramos pasando esto”, expresó el alcalde de Villalba, refiriéndose a las recientes denuncias de falta de ventilación apropiada en los salones del país para enfrentar el calor registrado.

Por su parte, la alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, coincidió en que no entiende justo que los alcaldes tengan que sacar del capital municipal para asumir las responsabilidades que le competen al gobierno central y al Departamento de Educación.

“A esta servidora, al igual le pasa a mis compañeros alcaldes, se acercan los directores escolares. En mi caso, tengo muy buena relación con mis directores escolares y nos comunicamos, trabajamos, pero que la alcaldesa tenga que sacar el dinero municipal para ponerle aires acondicionados a las escuelas - no puedo afrontar ese costo en el municipio”, confesó Rosario Pagán.

Subastas desiertas y costos de construcción:

“Si tuvimos que esperar hasta el 2021 para que se pudieran cambiar las reglas del juego y se adelantara la reconstrucción, pues ya saben que las subastas que empezaron desde 2021 todas tienen cuatro años o más de atraso, lo que conlleva un aumento dramático en costos de construcción”, sostuvo Hernández Ortiz.

El alcalde de Villalba indicó que le está pidiendo al gobierno federal que revise los costos de construcción aprobados hace cinco o seis años atrás, lo que asegura imposibilitan las subastas y la reconstrucción de los municipios.

El funcionario explicó que COR3 realizó un estudio, peticionado por FEMA, para evaluar el aumento en costos de construcción en los pasados seis años.

Además, la alcaldesa de Naguabo informó que el pago de los permisos de construcción, solamente se pueden realizar mediante tarjetas de crédito, pues el gobierno no permite que los municipios los paguen con cheques. “Esta servidora tiene una tarjeta de crédito asignada que se utiliza para pagar esto, porque si no tuviéramos este mecanismo pues no pudiéramos pagar todos estos permisos para poder agilizar lo que son los proyectos en nuestro municipio”, alcaldesa de Naguabo.

Hernández Ortiz sostuvo que ayer le propuso al director ejecutivo de COR3, Manuel Laboy Rivera, viajar juntos a Washington D.C., en Estados Unidos, para reunirse con FEMA, y “luchar para que se revisen los costos de construcción para que se puedan, por fin, adjudicar las subastas”.

Asimismo, el alcalde de Villalba recalcó la necesidad de una reunión entre la Asociación de Alcaldes y los sectores de construcción para resolver el tema de la visibilidad de las subastas.

“En muchas ocasiones, (las compañías de construcción) no participan de las subastas, y después nos manifiestan que no se enteraron”, aseguró.

“Si hay compañías de construcción que no están preparadas en estos momentos para trabajar y atender el sistema, pues tenemos que de alguna manera buscar esa solución. Nosotros vamos a celebrar un encuentro de ciudades a finales de octubre, y estoy convocando a todos los los principales grupos que trabajan el tema de la construcción para ver si finalmente podemos salir con un acuerdo”, continuó.

Huracán Fiona

“El atraso de la aprobación y el desembolso de proyectos trae consigo que otro huracán nos impactó y afectó proyectos que no habían comenzado”, expresó Hernández Ortiz.

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico denunció la lentitud en el proceso de reembolso de los trabajos de emergencia del huracán Fiona que fueron costeados por los municipios.

“En un principio tuvimos que utilizar dinero que no teníamos para poder atender la emergencia de Fiona. El gobierno nos había prometido un millón de dólares y todavía los estamos esperando”, señaló el alcalde de Villalba.

La senadora Marially González Huertas, quien preside la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, coincidió en que “todavía no se ha pagado el asunto por reembolso de Fiona, y tenemos a esos contratistas que ya realizaron un trabajo pendientes a cobrar”.

Hernández Ortiz propuso una reunión con el gobierno, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y FEMA para priorizar los reembolsos de gastos de emergencia.

Asimismo, el funcionario señaló que debe existir un plan uniforme para revisar e inspeccionar los proyectos de María que fueron afectados por Fiona.

Energía eléctrica

“Todos los municipios estamos sufriendo de relevos de carga, interrupciones de servicio”, comentó el alcalde de Villalba.

Según Hernández Ortiz, no se han realizado las mejoras a la infraestructura eléctrica, y no se ha utilizado el dinero asignado para dichos fines.

“De $11,000 millones asignados a la Autoridad de Energía Eléctrica, están en construcción $500 millones. El 0.45 por ciento”, aseveró.

Recreación y Deportes

“El Departamento de Recreación y Deportes no se ha movido en nada”, expuso González Huertas sobre el asunto de la reconstrucción de las facilidades deportivas en la isla.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, informó que, en su municipio, hay 15 proyectos de parte del Departamento de Recreación y Deportes, con una asignación de 5.9 millones de dólares, realizada en 2019. “Al día de hoy, ninguno de esos proyectos ha colocado ni tan siquiera una primera piedra”, expresó.

“El día que finalmente se anunció que había una primera piedra, todos (los proyectos) los retiraron desde La Fortaleza, con la excusa de que no había sido realmente completado el proceso y se los llevaron todos para rediseñar”, continuó.

Descentralización del gobierno

El representante Juan José Santiago Nieves, quien preside la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, aseguró que “desde la Cámara, hemos trabajado un grupo de medidas que atienden el asunto de la descentralización del gobierno, de los servicios esenciales hacia los municipios. Estos proyectos han tenido una gran resistencia de parte del gobierno central y la administración del gobernador Pierluisi”.

De igual forma, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico propuso descentralizar las subastas y los proyectos del Departamento de Educación para hacer acuerdos de colaboración con aquellos municipios que estén interesados, y utilizar la estructura de gerencia de proyectos para adelantar las mejoras en las escuelas.