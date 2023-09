CODEPOLA asegura que polígonos de tiro cerrados pueden estar cerca de escuelas

El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, defendió el paquete de enmiendas a la Ley de Armas que fue aprobado esta semana en la Cámara de Representantes.

Se trata de enmiendas que plantean la despenalización de la portación de armas con licencias vencidas; la reducción de sanciones para casos de portación ostentosa, la reducción de las inspecciones de las armerías y la eliminación de una distancia mínima entre escuelas y armerías.

“El proyecto lo que busca es arreglar la forma en que se escribió cierta parte de la Ley (de Armas), un proyecto que si lo leemos, son meramente correcciones que se hicieron y se aprovechó la oportunidad para hacer unas enmiendas que tenían que estar ahí porque nosotros advertimos a la pasada administración que esto iba a traer problemas, había unos errores que se tenían que arreglar. No nos hicieron caso, ahí está el resultado, hoy en día se está tomando acción sobre eso”, explicó el presidente de CODEPOLA en entrevista con Metro Puerto Rico.

Torres Meléndez señaló directamente al representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez tras solicitarle al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, que vete el paquete de enmiendas a Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 aprobado el pasado martes en la Cámara con 27 votos a favor, 16 en contra y uno abstenido.

“Él dice que se aprobó por un estrecho margen. Me preocupa si al día de hoy no sabe lo que es estrecho y margen. En la última línea de su escrito dice que el proyecto de aprobó con 27 votos a favor y 16 en contra, eso no es un estrecho margen, eso es un catimba, en mi pueblo le llaman así ”, puntualizó Torres Meléndez.

Del mismo modo, el líder de CODEPOLA, explicó que una de las enmiendas también busca que los polígonos abiertos de tiro no se encuentren a una distancia cerca de una escuela. Sin embargo, aseguró que los polígono cerrados pueden estar cerca de instituciones educativas.

“En esencia la intención legislativa lo que buscaba es que no haya un polígono al lado de una escuela, el ejemplo lo tenemos en Ponce con la escuela Lila Mayoral al lado de la escuela o cerca habían dos polígonos uno civil y otro de la policía, estaban en un ángulo de 45 por un terreno que va ascendente, el polígono civil, cuando se dispara, disparan hacia un talud y la parte de arriba de ese talud está la escuela Lila Mayoral. Una bala no corre en forma de “L”, es imposible que una bala o una munición del polígono civil llegara a la escuela, sin embargo, yo estuve allí e hice un estudio y me di cuenta a simple vista que el polígono de la Policía cada vez que se disparaba, las municiones llegaban a los predios, gracias a Dios que nunca mató a un muchacho”, explicó Meléndez quien afirmó que ese polígono de la Policía fue cerrado y que esa es la intención de la enmienda a la Ley de Armas.

Por su parte, el representante del MVC, José Bernardo Márquez criticó en declaraciones escritas el proyecto en enmienda la Ley de Armas.

“Luego de múltiples versiones e intentos para flexibilizar la Ley de Armas, ayer (martes) la Cámara aprobó este paquete de enmiendas innecesarias. No hay explicación ni fundamento de política publica para estas enmiendas, que no sea que algunos cabilderos las impulsaron y las lograron. Se están debilitando los mecanismos de fiscalización y cumplimiento con la ley, en momentos en que deberíamos robustecerlos. Por eso el Gobernador debe vetar este proyecto”, sostuvo Márquez en declaraciones escritas.

Precisamente, las enmiendas criticadas por el representante fueron: la despenalización de la portación de armas con licencias vencidas, la reducción de sanciones para casos de portación ostentosa, la reducción de las inspecciones de las armerías y la eliminación de una distancia mínima entre escuelas y armerías.

“Estas enmiendas parecen dirigidas a tirarle un toallazo a dos o tres personas en problemas con la ley vigente. No hay otra explicación para la eliminación de la distancia entre escuelas y armerías, ni para pasarle la manita a una persona que no renueva su licencia o porta un arma de forma ostentosa. No estamos hablando de una industria cualquiera, sino de armas de fuego cuya falta de regulación puede tener consecuencias de vida o muerte”, añadió Márquez.