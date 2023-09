Contralora revela irregularidades en finanzas del DDEC

Un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló atrasos en las gestiones de cobro y cuentas de arrendamiento morosas en las finanzas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Según el informe, para el 28 de febrero del 2022, la Compañía tenía 224 cuentas por cobrar de arrendamiento por 16,286,551 dólares por concepto de renta de almacenes y solares, planes de pago de renta, y renta de exinquilinos. De una muestra de las cuentas examinadas se determinó la morosidad de hasta seis meses en 200 cuentas por 14,882,559 dólares.

Los auditores identificaron una factura vencida por 17,136 dólares, sin gestión de cobro de renta a pesar de haber transcurrido más de quince meses desde la fecha estipulada para el envío de la primera carta de cobro. Además, la primera gestión de cobro de la Oficina de Tesorería, correspondiente a 54 facturas vencidas en seis cuentas de renta por 1,047,273 dólares, se registró con tardanzas de hasta 17 meses. Esta Oficina tampoco había realizado gestiones de cobro en la renta de dos exinquilinos por 1,536,703 dólares.

Esta situación se atribuye a que, en febrero de 2022, la transferencia de la información del sistema Great Plains que utilizaba la CCE, al sistema de contabilidad Financial Accounting System del DDEC, no se había completado. A tales efectos, el DDEC no contó con estos recursos económicos para atender sus gastos operacionales y administrativos.

La auditoría de dos hallazgos señala que el DDEC no acreditó pagos por 936,948 dólares de 50 arrendatarios. Según la oficial principal de Finanzas, estos pagos no se habían acreditado debido a la falta de personal, y a que desconocía la información que contenían los balances.

El Informe le recomienda al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, a validar que se realicen gestiones de cobro efectivos y oportunos, que se cumpla con las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Cobros y que se asigne el personal necesario para trabajar las cuentas de los arrendatarios, entre otras.

“A los funcionarios y a los empleados del Departamento, les exhortamos a velar por el cumplimiento de la ley y la reglamentación aplicables, y a promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo. Les agradecemos la cooperación que nos prestaron durante nuestra auditoría”, expresó la contralora Yesmín Valdivieso en el informe.