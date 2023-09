Shakira y Karol G triunfan con “TQG” en los premios MTV

Las artistas colombianas, Shakira y Karol G, obtuvieron el premio de “mejor colaboración” en los Premios MTV por su tema “TQG” del álbum “Mañana será bonito” de la exponente del género urbano. Además, las artistas presentaron números musicales en el escenario.

“Sólo quiero decir tres cosas, ¡qué viva Barranquilla, que viva Medallo (Medellín) y qué viva Colombia!”, expresó Shakira al subir al escenario por el premio.

“Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante”, mencionó Karol G. “¡Tener un premio con ella es otra cosa de otro planeta!”

Previamente, Karol G presentó “Oki Doki” y “Tá OK (remix)” acompañada de bailarines con trajes rosados.

Por otro lado, Shakira recibió el premio “Video Vanguard” e interpretó temas como “She Wolf”, su colaboración con Rauw Alejandro “Te felicito”, la viral “Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53” con Bizarrap entre ellos, en un número presentado por su colaborador de “Hips Don’t Lie”, Wyclef Jean.

“MTV gracias por ser una parte tan importante de mi carrera desde que tenía apenas 18 años”, dijo la estrella colombiana de ahora 46 años. “Mis fans que siempre, siempre me apoyan en las buenas y en las malas. Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a pelear todas mis batallas”.

“Esto es para ustedes mi gente, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país. Gracias por inspirarme y por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante, los quiero muchísimo”, agregó Shakira en español al final de su discurso, en el que habló principalmente en inglés y también dedicó palabras a sus seres queridos.

No obstante, Taylor Swift se llevó la máxima presea en los Premios MTV a los Videos Musicales 2023 (VMA por sus siglas en inglés) por su video de “Anti-Hero” en una noche llena de sorpresas.

“Es increíble. El hecho de que este sea un premio votado por los fans significa mucho para mí”, dijo Swift en su discurso de agradecimiento al llevarse el premio de video del año. “No puedo creer que fue hace un año que anuncié el álbum ‘Midnights’”.

Swift, también se llevó el premio de artista del año y los primeros presentadores de la noche, NSYNC, se reunieron especialmente para entregar el premio al mejor video pop a Swift.

Con trajes coordinados, Justin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass, Chris Kirkpatrick y JC Chasez compartieron escenario con Swift. Bass le entregó a Swift un brazalete de la amistad, tal como lo hacen los fans en los conciertos de la superestrella. “Son la personificación del pop”, dijo Swift al grupo.

Swift era la principal nominada de la noche y regresó más tarde al escenario para recoger el trofeo de canción del año por “Anti-Hero” y también el premio a la mejor dirección.

Su colaboradora de “Karma (Remix)”, Ice Spice, ganó el premio a mejor artista nuevo. “Dios mío, esto es genial”, dijo la rapera. “Sólo quiero agradecer a mis munchkins”, agregó en referencia a sus fans en redes sociales.

Otros números musicales y artistas galardonados

El astro mexicano Peso Pluma, se concentró en una sola canción con “Lady Gaga”, que entonó con una chamarra negra y lentes oscuros, rodeado de músicos igualmente de negro.

La estrella brasileña Anitta ganó por segundo año consecutivo en la categoría de mejor video de música latina, en esta ocasión por “Funk Rave”, y dio uno de los discursos más entrañables de la noche: “Quiero agradecerme a mí misma”, dijo risueña. “¡Porque trabajo muy duro!”.

Además Anitta y la banda de K-pop Tomorrow X Together estrenaron su nueva colaboración, la canción retro-pop “Back for More”.

Hubo muchas sorpresas musicales. La maestra de ceremonias Nicki Minaj interpretó su más reciente sencillo, la soñadora canción “Last Time I Saw You”, antes de cambiar a un adelanto de un nuevo y ardiente corte de trap de su tan esperado álbum “Pink Friday 2”.

“No me parezco en nada a ti”, rapeó, “estoy en otro nivel”.

Los números en vivo fueron muchos: Cardi B y Megan Thee Stallion dieron vida a “Bongos” con una gran coreografía; Demi Lovato interpretó un popurrí de sus mayores éxitos con rock: “Heartattack”, “Sorry Not Sorry” y “Cool for the Summer”, antes de que Stray Kids recibiera el premio a mejor video de K-pop.

La comediante Tiffany Haddish entregó el premio a mejor video de afrobeats, en el año inaugural de la categoría, a Rema y Selena Gomez por su éxito “Calm Down”.

“¡África en la casa!”, dijo Rema al comienzo de su discurso de aceptación. “Un saludo a Fela (Kuti), quien inició el afrobeats en primer lugar... y quiero dar un gran saludo a la próxima generación de afrobeats”.

Gomez se paró lejos del micrófono, pero intervino cuando Rema se lo pidió y le dijo a la multitud: “Quiero enviar todo mi amor a Nigeria, gracias”.

Diddy fue galardonado con el Global Icon. Es el tercer ganador del premio, que recibió de manos de Mary J. Blige y su hija Chance Combs, después de Red Hot Chili Peppers en 2022 y Foo Fighters en 2021.

El legendario rapero también actuó en los VMA por primera vez desde 2005. Presentó una colección increíble de algunos de sus mayores éxitos como “Bad Boy for Life” y “Mo Money Mo Problems”, junto con algunos de sus más grandes colaboradores: Yung Miami, Keyshia Cole, y el más dulce de todos, su hijo, King Combs.

“El amor gana, escuchen, el amor gana”, comenzó su discurso. “Empecé como repartidor de periódicos, no sabía que iba a estar aquí”.

“Esto es por 30 años”, continuó. “Le pido a Dios que puedan hacer lo que aman por 30 años”.

Lil Wayne comenzó la noche presentando su nuevo sencillo “Kat Food”. Inmediatamente después, Olivia Rodrigo recreó en el escenario su video musical “Vampire”, antes de lanzarse a su atrevido sencillo pop-punk “Get Him Back!”

Doja Cat presentó un popurrí de nuevas canciones de su próximo álbum, “Scarlet” incluyendo “Attention, “Paint the Two Red” y “Demons”, rodeada de bailarines pintados de rojo.

French Montana utilizó su espacio como presentador de la categoría de mejor video de R&B junto a Ashanti para llamar la atención sobre la ayuda necesitada tras el terremoto de Marruecos, destacando un fondo de ayuda al que dijo que donaría personalmente. Montana creció en Marruecos antes de mudarse a los Estados Unidos.

Por primera vez, sólo mujeres estaban nominadas en la categoría de artista del año. Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G y Shakira competían por el premio mayor. Swift llegó como la más nominada de la noche.

Cerca del final del espectáculo, los VMA celebraron los 50 años del hip hop con una actuación repleta de estrellas de diferentes generaciones. Grandmaster Flash and the Furious Five comenzaron con “The Message”, que condujo a “The Show” de Doug E. Fresh y Slick Rick. Nicki Minaj, Lil Wayne, LL Cool J y DMC de Run-DMC cerraron el número.