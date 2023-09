¿Por qué partido político correrá Elizabeth Torres en las elecciones de 2024?

La delegada congresional, Elizabeth Torres, dijo en entrevista con Metro al Mediodía que aún está contemplando aspirar a un puesto político en las elecciones de 2024, sin embargo, no sabe a cuál y si lo hará de manera independiente o afiliándose a algún partido.

“Pues no lo sé, no lo sé. No es mi predilección correr por ningún partido, pero a veces la política no juega como uno quiere. Uno tiene que ver cuáles son las reglas del juego, qué es lo que hay en ese tablero de ajedrez y al fin y al cabo, la política, cuando tú de verdad tienes deseos de cambio, pues es todo como tú juegas ese tablero. Así que como las leyes y las normas políticas no las hago yo, pues tendría que ver de qué manera es más conveniente para ganar, porque así es la política”, aseveró Torres.

La aún delgada congresional aseguró que no quería presentarse en la papeleta bajo ninguna insignia política, pero que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) está controlada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y “sabemos las trampas y los trucos que hay en las mesas de conteo. Lo sé porque lo viví, de cómo se bate el cobre, por decirlo de una forma coloquial”.

Sobre si considera que el PNP podría validar una candidatura suya tras haberla destituido como cabildera por la estadidad, puntualizó que la colectividad no son “los cuatro personajes que ya conocemos”, es decir, el “grupo limitado” que se expresa continuamente en los medios de comunicación.

“El Partido Nuevo Progresista está compuesto por muchísima gente y todavía hay un sector honesto y bueno que está ahí adentro. Si el Partido Nuevo Progresista no me certifica como candidata, si es que ese fuese el caso, bueno, pues quedará para la historia de la política de Puerto Rico, como es que opera entonces esa secta”, explicó Torres.

Sin embargo, sobre Proyecto Dignidad declaró que, aunque tiene fuertes vínculos con la colectividad, “sus ideales y religiosidad” no la representan del todo.

“En relación con Proyecto Dignidad, aunque tengo fuertes vínculos con ellos y los apoyo en algunas de sus causas, no en todas, ni tampoco en todos los mecanismos, ni tampoco yo me considero una persona de índole religiosa porque no lo soy. Soy creyente, pero no soy religiosa, hay cosas que no me siento que me representan”, manifestó.

Finalmente, Torres recalcó que, a solo días de que comience el proceso oficial de radicación de candidaturas en el PNP el próximo 1 de octubre, aún no decide su futuro político.

“Así que yo estoy ahora mismo en un proceso de análisis de si corro independiente o corro bajo una insignia. Hacia qué posición correría? Todas esas son cosas que están todavía sobre la mesa. No podría ser enfática en nada todavía, porque de verdad que no lo sé. Probablemente no corra. No sé, no sé”, concluyó Torres.