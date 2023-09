Gobernador le pide a “Tatito” Hernández que reconsidere posición sobre aumento a los jueces

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia le pidió el miércoles al presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez dejar a un lado el protagonismo, en reacción a su determinación de dejar pendiente el proyecto que aumentaba el salario de los jueces, porque no hubo acuerdo para aumentar los sueldos de los legisladores, gobernador y jefes de agencia.

“Pienso que el asunto del aumento de los jueces se debe atender de forma individual. Veo que están surgiendo conflictos en la Legislatura en cuanto a la forma y manera en que se atienden los proyectos. Pero yo pienso que debemos dejar a un lado el protagonismo que debemos dejar, ceder cuando es por el interés público. Aquí no hay duda de que los jueces en Puerto Rico no han recibido aumento ya por prácticamente dos décadas y que es importante tener una Rama Judicial con gente competente. Es difícil reclutar en el gobierno y cuando la paga no es adecuada y la Rama Judicial es importantísima. En un poder separado, hace sentido que haya una legislación particular para atender el reclamo de un alza salarial para los jueces, exhorto al presidente de la Cámara a reconsiderar su postura. Lo exhorto con el mayor respeto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Yo exhorto al presidente de la Cámara, con el mayor respeto, que reconsidere la postura de básicamente engavetar el asunto de los jueces como resultado de que no, aparentemente no hay voluntad o no hay los votos en este momento para también concederle aumentos a miembros del gabinete, legisladores, entre otros. Yo pienso que lo que hace sentido es que vayamos atendiendo los asuntos individualmente, o sea, vamos a atender el de la Rama Judicial. ¿Quién puede estar en contra de darle un aumento razonable a los jueces? O sea, vamos a salir de ese asunto en primera instancia y luego, lo que yo exhorté, quisiera que hagan estudios que evalúen la necesidad de conceder aumentos a miembros de la Rama Ejecutiva de alto nivel. Es decir, miembros de gabinete y los propios legisladores. Eso también se puede estudiar y se puede considerar, pero se debe hacer de forma separada. Postergar para el 2025 los aumentos a la Rama Judicial no me parece razonable. Y sería bueno porque falta todavía como un año y cuatro o cinco meses para esa fecha. Tenemos que estar reclutando jueces constantemente. Ahora mismo tenemos vacantes en la Rama Judicial y afecta el reclutamiento de gente competente para la Rama Judicial cuando la paga no es adecuada y ahora mismo la paga que están recibiendo no es adecuada”, añadió.

El presidente cameral al inicio de los trabajos de la sesión ordinaria del martes, dejó sin efecto el proyecto que consideraba el alza salarial de los jueces y dijo que se dejará a la consideración de la próxima sesión legislativa.