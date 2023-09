Gobernador dice “están sembrando cizaña” en proceso de confirmación de Educación

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia catalogó el miércoles como especulaciones de personas que están sembrando cizañas, los informes de que la designada secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, no cuenta con los votos para ser confirmada.

“Esas son especulaciones, me parece que esos son especulaciones de gente por ahí, sembrado cizaña. Porque esa es otra funcionaria que en el tiempo que lleva ha hecho una labor encomiable viene del departamento, es una maestra de maestras. Ella ha tenido todos los puestos importantes en ese departamento, toda una vida en el departamento y va a tener su día también su vista. Que le hagan las preguntas, no deben prejuzgar a las personas antes de darles la oportunidad de expresarse sobre cuál es su plan de trabajo, de contestar las inquietudes que puedan tener los senadores o la senadora. O sea, yo respeto la función, la legislativa y respeto que el Senado es quien decide si confirma o no, pero eso no debe ser así, arbitrariamente. Debe ser luego de una vista en la que la persona designada se le hacen todas las preguntas importantes y tiene la oportunidad de contestar. Si no le va bien en la vista, ya, eso es otro cantar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Raíces Vega tendrá su vista pública en el Senado el jueves.

De otra parte, sobre la vista de la Comisión de Nombramientos del Senado para la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, entiende no tendrá problemas para ser confirmada.

“Bueno, es importante que se le dé la oportunidad de expresarse en esa vista pública que va a ocurrir hoy. Espero que conteste todas las preguntas que le hagan. Ella está muy capacitada, es obvio que está bien capacitada. En el tiempo que lleva, pienso que ha hecho una excelente labor, pero hoy es el hoy. Es un día importante en este proceso de confirmación porque es ahí que los senadores y las senadoras, pues le harán las preguntas relevantes y entonces tomarán su decisión. La decisión no la deben haber tomado antes de la vista, deben tomarla”, señaló el gobernador.

Las expresiones del gobernador, Pedro Pierluisi, se dieron durante un anuncio de construcción del proyecto de vivienda Villa Remanso para atender poblaciones vulnerables, en Cataño.