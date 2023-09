Zugey Lamela agradece a sus seguidores por “el apoyo y el amor” que le han brindado durante su embarazo

La reportera ancla de Telenoticias, Zugey Lamela, compartió un video en las redes sociales con un escrito agradeciéndoles a sus seguidores por “tanto amor, apoyo y solidaridad” tras anunciar el pasado mes de julio que ella y su pareja, el también periodista, Walter Soto León, pronto se convertirán en padres de una niña.

“LES QUIERO CONTAR: Ustedes no dejan de sorprenderme con tanto amor, apoyo y solidaridad. Escribo con una profunda gratitud en nuestros corazones. Los otros días llego a una casa para reportar una necesidad de una familia. La familia, sí la que necesitaba ayuda, me recibió con regalos para la bebé pero lo más que me conmovió fue que me esperaban con un diácono, que vivía en su misma calle y quería orar por nosotras, siempre y cuando yo se lo permitiera. ¡Claro! Las oraciones siempre son bienvenidas porque creemos en el poder de la oración y la niña que llevo en mi vientre es la bendición de Dios en la Gloria”, escribió Lamela.

Acto seguido, aseguró que a Soto León le han brindado “papelitos con salmos que nos dan aliento y sostén en este proceso que disfrutamos con tanta ilusión”. Asimismo, que los ciudadanos le han enviado al canal televisivo para el que laboran, Telemundo, regalos y cartas escritas a mano con “mensajes enriquecedores”.

“Recibimos hasta las lecturas de la maternidad. Una compañera de trabajo nos regaló la novena a Nuestra Señora de la Dulce Espera tan pronto se enteró que seríamos padres”, puntualizó la veterana periodista.

Además, recordó que la primera vez que habló “tímidamente” de una pérdida de embarazo “ustedes comenzaron a escribirnos y enviarnos fotos de sus oraciones a nombre nuestro, de cómo nos incluían en sus intenciones o los altares que tienen en sus hogares. De verdad, no nos dará la vida para agradecer tanto amor”.

En noviembre de 2022, el matrimonio relató que vivió un momento difícil al perder su primer bebé.

Soto León narró que comenzó a tomar clases de piano luego de conocer la noticia de que su esposa estaba esperando un bebé. Sin embargo, posteriormente, su médico les notificó sobre la pérdida del embarazo. Para entonces el periodista dedicó unas palabras y su presentación de piano en el Museo de Arte a todas las parejas que han pasado por el mismo proceso.

“Yo comencé con esta idea de aprender a tocar piano hace menos de un año, tal vez para las navidades del año pasado y fue porque más o menos para esa época mi esposa y yo nos enteramos de que estábamos esperando un bebé. Cuando me visualizaba en esa nueva etapa de mi vida, me imaginaba tocando piano, no sé porqué, el pensamiento recurrente era yo poderle tocar piano a mi bebé, el tema que fuera, la canción que fuera. Así que decidí matricularme, me compré un pianito digital y todo comencé a aprender. En ese proceso, en las semanas subsiguientes, nos enteramos de la triste noticia de que habíamos perdido el bebé”, exclamó.

“Fue muy difícil manejar la situación, yo lo que quiero decirle a todas las parejas como mi esposa y yo es que no pierdan la Fé y que le recen mucho a papa Dios”, añadió.

A través de sus redes sociales también agregó parte de lo que no pudo decir en el mensaje.

“En conclusión, perdimos un bebé, pero no la ilusión. Y este afán de aprender el piano, que comenzó hace casi un año, seguirá vivo como un acto de fe que alimenta, precisamente, nuestra ilusión.A todas las parejas que, como Zugey y yo, daríamos lo que fuera por la bendición de un bebé: no están solos, estamos con ustedes, ¡NO PIERDAN LA FE!”, expuso Soto León en su Instagram.