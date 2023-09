UPR Carolina gastó más de $200,000 en plataforma de educación a distancia que no utilizó

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó hoy, martes, el resultado de una investigación sobre alegadas irregularidades con la adquisición del licenciamiento e implementación de una plataforma para el desarrollo de un programa de educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico en Carolina (UPRCa).

La investigación reveló que UPRCa pagó $254,881 dólares por la adquisición de la plataforma, que no se implementó y que hubiese permitido la creación de aulas virtuales, acceso al portal institucional y la participación desde múltiples dispositivos electrónicos, según establece el contrato formalizado el 20 de diciembre de 2019.

Sin embargo, la plataforma no se estaba utilizando, no se encontró evidencia del plan de trabajo para su implementación, y no se realizó un estudio de necesidad y viabilidad. Esta situación se atribuye a los cambios de personal en las oficinas del Decanato de Asuntos Académicos y del Rector del recinto que afectaron los servicios, las fechas y el desarrollo de este proyecto.

Al respecto, el 9 de diciembre de 2022, el Rector notificó al contratista la terminación del contrato.

La institución educativa invirtió recursos en un proyecto que no tuvo utilidad ni redundó en beneficio de la universidad, ni del interés público.

El Informe recomienda al Rector, entre otras, que para inversiones futuras se planifique adecuadamente la contratación según establece la “Política ATI-013 de la Carta Circular 140-16, Normas Generales sobre la Implantación de Sistemas, Compra de Equipos y Uso de la Tecnología de Información para los Organismos Gubernamentales, del 2016″.

Este informe del 31 de agosto de 2023 está disponible en www.ocpr.gov.pr.