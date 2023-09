Representante solicita a Educación evidencia sobre compra de abanicos para las escuelas

El representante del Distrito 26 Jesús Hernández Arroyo radicó este martes una pieza legislativa para que el Departamento de Educación (DE) provea el estado de las requisiciones y gestiones de la división de compras de la agencia, respecto a la adquisición de acondicionadores de aire, abanicos, generadores eléctricos, pintura, equipo tecnológico para docentes, materiales escolares, acústicos, reparaciones del servicio eléctrico y agua potable, entre otras mejoras a la infraestructura en las escuelas públicas de los pueblos que comprenden el distrito que representa.

“Mi compromiso con mi gente de la montaña, sobre todo con los niños y jóvenes, es inquebrantable. Continúo respondiendo al llamado sobre los recientes problemas en las escuelas públicas del país, y principalmente las del Distrito que me honra representar. Para atajar los retos que enfrentamos como pueblo, tenemos que construir una visión gubernamental de servicios de educación a nuestros niños y jóvenes que respondan a las necesidades básicas que se requieren en los planteles escolares. Ciertamente, debemos tomar en cuenta la preocupación de los docentes, padres y estudiantes ante la falta de equipo y mejoras a la infraestructura de las aulas del país. Esto es un problema que lleva décadas desatendido y crea un problema de seguridad para nuestros estudiantes”, expresó el representante Hernández Arroyo.

La legislación presentada por Hernández Arroyo también busca auscultar las medidas cautelares que está tomando el DE relacionado a la celeridad en la compra de equipos que mantengan en condiciones óptimas el buen funcionamiento de las escuelas.

Según el legislador, recientemente se registraron altas temperaturas que alcanzaron récords históricos y la mayoría de las escuelas públicas de Puerto Rico no cuentan con acondicionadores de aire que puedan resolver eficazmente esta problemática. Inclusive, en muchos casos, no cuentan ni con abanicos que puedan brindar un ambiente propicio y sano para los niños. Tampoco cuentan con generadores eléctricos para resolver la situación, razón por la cual este sostuvo que “es impostergable que Educación rinda cuentas sobre estas situaciones”.

Además, el representante, mencionó otras deficiencias como la falta de pintura, equipo tecnológico para docentes, materiales escolares, acústicos, reparaciones del servicio eléctrico y agua potable, y la necesidad de realizar mejoras a la infraestructura.

“Todos estos factores han provocado una situación insostenible en las aulas del Distrito. Por ello, es necesario que se tiendan con premura para poderle brindar un servicio de excelencia a nuestros niños y jóvenes”, enfatizó.

De otra parte, el legislador popular visitó varias escuelas de los pueblos de la montaña y constató que estaban en condiciones críticas. Recalcó la importancia de acelerar el proceso de compra de materiales y equipo para el mejoramiento de estos planteles para que los estudiantes puedan aprender en un lugar que esté en óptimas condiciones.

También recabó la importancia de atender con urgencia las condiciones de los salones de educación especial, ya que esta matrícula tiene necesidades especiales que requieren acomodo razonable, el equipo y las comodidades necesarias para garantizarles un buen desarrollo y aprendizaje.

“El DE tiene un grave problema de supervisión en el área de compras, ya que las requisiciones y peticiones no son trabajadas con la urgencia que ameritan. Es alarmante que las escuelas no cuenten con los servicios básicos para operar. Pude constatar de primera mano que hay planteles escolares donde las secretarias no cuentan con una computadora para poder realizar su trabajo. Tampoco hay un mecanismo de ventilación para que nuestros niños y jóvenes puedan aprender en un ambiente óptimo y seguro”, añadió Hernández Arroyo.

“También hay que darle la atención al mejoramiento de los salones que atienden niños de educación especial. Lastimosamente, esta es la realidad que sufren diariamente los maestros y estudiantes. Resulta inaceptable las condiciones en que se encuentran muchas de las escuelas y no descansaré hasta lograr llevar el mensaje y que el DE pueda resolver esta situación con la seriedad que merece”, concluyó.