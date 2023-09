Psicólogo denuncia cubiertas limitadas no permiten brindar seguimiento a personas que podrían atentar contra su vida

El psicólogo clínico, Héctor Luis Concepción Reyes, confirmó en entrevista con Metro a Mediodía que los puertorriqueños están inclinándose a buscar ayuda ante los pensamientos y conductas suicidas, sin embargo, denunció que, en muchas ocasiones, el poco acceso a especialistas por la limitada cubierta de los planes médicos provoca que no se le brinde el seguimiento necesario a los casos.

“Muchas de las personas carecen de plan médico o no les cubre el servicio como tal y tendrían que entonces costearlo. Y esto alude a la dificultad económica que está habiendo, como entonces la persona, por más crisis que está enfrentando, sopesan el costo de vida y dice “bueno, voy entonces a terapia o compro comida, o voy a terapia o pago la renta”, aseveró el psicólogo clínico experto en el tema.

Asimismo, recalcó que los casos que culminan en hospitalizaciones se ven afectados porque las cubiertas no cubren la internación o porque el personal no da abasto para trabajar la situación en su entero proceso.

“Muchas veces ahí está el tranque. Reciben la ayuda de la hospitalización parcial y después queda ese vacío, ese lapso de tiempo de qué hago, no sé a dónde ir, me refirieron a tal psicólogo o psicóloga, pero este psicólogo o psicóloga no acepta mi plan médico. Entonces está esa disyuntiva entre el especialista que realmente me puede ayudar y el especialista que mi plan médico puede pagar o que yo puedo costear”, puntualizó Concepción Reyes.

Precisamente, el domingo, en el evento celebrado en el Paseo de la Princesa por el día internacional para la prevención del suicidio, “Día No Luches en Silencio”, se reportó que las cifras de llamadas a la Línea PAS han experimentado un notorio aumento.

Según datos proporcionados por la doctora Monserrate Allende, directora del programa Línea PAS, en el año 2022 se registraron un total de 225,626 llamadas, de las cuales 13,297 fueron relacionadas con comportamiento suicida. Mientras, hasta julio de 2023, se han recibido 203,277 llamadas, con 10,500 de ellas vinculadas a conducta suicida.

Cabe resaltar que una de las cifras más alentadores presentados ayer por la doctora Allede es la disminución en las tasas de suicidio en Puerto Rico. Según el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), en 2022 se registraron 177 suicidios, mientras que, hasta julio de 2023, solo se han contabilizado 106.

En reacción al incremento de llamadas, el doctor Concepción Reyes, las atribuyó al paso de los huracanes, los temblores y la pandemia por COVID-19 en los pasados seis años.

“Han habido unos cambios en los renglones más importantes de vida de las personas. Es en la parte económica, con la inflación a nivel mundial, dificultades para conseguir vivienda a causa de esa misma inflación y dificultades para acceso a servicios médico. Definitivamente los renglones más importantes de la vida de las personas se están viendo afectados. Por lo tanto, hay más probabilidad de que enfrenten crisis y de regulación emocional. Por estas dificultades, que al final la dificultad para para regular estas emociones y trabajar con estas frustraciones llevan a sintomatología que puede desencadenar el suicidio”, expresó el psicólogo clínico.

El doctor también recalcó que en el país existe una estigmatización con el tema de salud mental e hizo un llamado a la ciudadanía a no esperar tener un pensamiento o conducta suicida para buscar ayuda.

“Cuando enfrentemos una crisis, por más leve que pensemos que sea, sepamos que esto va a calar hondo, sepamos que esto puede generar estrés y que el estrés lleva a la ansiedad y la angustia, y buscar ayuda. Buscar un proceso terapéutico en donde a lo mejor podamos aprender a regular las propias emociones, a trabajar con destrezas de tolerancia a la angustia, para trabajar con las frustraciones que nos trae el día a día”, expresó Concepción Reyes.

Si usted, algún familiar o amigo está experimentando ideas suicidas, tristeza o alguna emoción que afecte su diario vivir- como depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad- puede llamar de manera gratuita y confidencial a la Línea PAS de ASSMCA, al 9-8-8 o al 1-800-981-0023 (Servicio para personas sordas 1-888-672-7622).