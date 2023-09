Pierluisi advierte que si aumenta el costo de la luz por el PAD-AEE habrá una desconexión masiva

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, insistió hoy, martes, que si el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE) provoca aumentos en el pago de la electricidad, habrá una desconexión masiva.

“El gobierno apoya un plan de ajuste en términos de la deuda de la AEE que sea sostenible. En otras palabras, costeable. No tiene sentido para nadie, sea un acreedor de la AEE, o cualquier otra persona, incluyendo clientes de la AEE, no tiene sentido que esa deuda, o que el final de este plan de ajuste, que se mantenga a un nivel que cause un aumento significativo en el costo de la electricidad en Puerto Rico”, dijo el gobernador en la reunión pública virtual de la Junta de Control Fiscal (JCF).

El gobernador puntualizó que un aumento significativo en el costo de la energía eléctrica será dañino para la economía del puertorriqueño.

“Va a hacer mucho daño. Va a incentivar a los negocios, incluyendo la manufactura, la venta al por menor y el turismo que se desconecte de los servicios energéticos de una vez. Ningún acreedor de la AEE es lo que quiere ver. Estoy seguro que quiere asegurar que la AEE y a través LUMA (Energy) puedan manejar un sistema energético confiable, resiliente y costeable. Porque si no, habrá una desconexión masiva de ese sistema que va a afectar el ingreso que debe ser utilizado para pagar la deuda”, añadió el primer mandatario.

Pierluisi Urrutia insistió además que le tocara al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) establecer los costos y la forma en que la AEE pagará su deuda.

“La AEE tendrá que pagar sus deudas. Yo voy a ser el primero, haciendo todo lo posible- a pesar de que obviamente yo no lidero la AEE directamente- de que se va a asegurar que la AEE pague sus deudas cuando sea el momento. Pero no tiene sentido alguno que la AEE o básicamente terminar teniendo un plan de ajuste que cause y repito, un aumento significativo en la deuda que tiene la AEE”, sostuvo el gobernador.

Según se explicó en la reunión pública virtual de la Junta de Control Fiscal (JCF), el último PAD-AEE aprobado establece que los clientes residenciales que consuman 425 kilovatios por hora o más al mes, en promedio experimentaran un aumento de $8.71 dólares. En el caso de los comerciales, el aumento será de $35 dólares.