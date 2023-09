Aguadilla es el municipio con mayor conexión de fibra óptica en Puerto Rico

El municipio de Aguadilla se convirtió en la zona con mayor cobertura con conexión de fibra óptica que comenzó a instalarse hace cuatro años por parte de la compañía de telecomunicaciones, Claro Puerto Rico.

“Normalmente se habla que todo es para el área metro, siempre se dice por ahí. Pues hoy yo digo que eso no es verdad. Aguadilla hoy se convierte en el municipio número uno de despliegue de toda la isla. Ningún municipio en toda la Isla tiene un 95% de despliegue de fibra. Aguadilla se convierte en el número uno que tiene más fibra”, resaltó el presidente de Claro Puerto Rico, Enrique Ortiz de Montellano.

Ortiz de Montellano señaló que actualmente el 30% de los aguadillanos están conectados a la fibra óptica y se espera terminar el proyecto en ese pueblo el próximo año. En cuanto al resto de los municipios esperan concluir en el 2026. “En general llevamos muy buen avance, ya tenemos más de 20 pueblos con 80%”, añadió.

“La zona de la cordillera central esa tarda un poquito porque es más el terreno, las casas, las montañas es la que está un poquito más atrasada. Las partes que son un poquito más fácil se avanzan, esas tardan un poquito más, pero esperamos no tener ningún problema para concluir todo en el tiempo para usar esos fondos federales”, sostuvo el presidente de Claro Puerto Rico.

Por su parte, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, destacó que “se ha solicitado en diferentes municipios los permisos para ellos (Claro) comenzar y sin embargo el municipio de Aguadilla sacó sus permisos rápido de una forma ágil y una forma bien profesional para que estas cosas se dieran. Eso es uno de los llamados que hago también a los alcaldes de nuestros municipios para que estos permisos salgan más rápido y poder llevarle este beneficio a la gente”.

No obstante, tanto el alcalde como el presidente de Claro, incentivaron a entidades públicas y privadas a establecerse en Aguadilla para mejorar la economía.

“Obviamente no es tan solo decir “ven a Aguadilla y tráete tú silla”, es ven Aguadilla y tráete tú empresa, tráete tu negocio, trae tu dinero e inviértelo en esta ciudad de encanto”, agregó Roldán Concepción.

Roldán Concepción indicó que una de las preocupaciones de los empresarios es el no poder trabajar cuando no hay luz porque se va el servicio de internet. No obstante, con la fibra óptica permanecerán conectados siempre que tenga una fuente de energía en su propiedad (comercial, batería o generador propio).