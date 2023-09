Gobernador no descarta intervenir en controversia sobre rectora de Ciencias Médicas

Ante la controversia en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por el nombramiento de la doctora Ilka Ríos como decana, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió en que la estabilidad es más importante que cualquier persona, “porque nadie es indispensable”.

“Nadie es indispensable, o sea, si por el bien de la institución tiene que haber un cambio, pues un cambio se puede dar ahora. Yo para mí lo más importante que hay que tener estabilidad en las instituciones, eso es lo que ha habido en el Gobierno de Puerto Rico en general. Aquí sí hemos tenido algunos cambios a nivel de gabinete, pero son los menos, pues porque es importante sí que haya estabilidad, que haya credibilidad y eso es lo que la Junta de Gobierno (de la UPR) sabe que es mi pensar y lo sabe. El doctor (Luis) Ferrao (presidente de la UPR) también”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

No obstante, insistió en que la determinación la tiene que tomar la Junta de Gobierno de la UPR. Dejó claro que no descarta intervenir en la controversia, si llega a mayores.

“Yo veo que han habido unos reclamos, unas expresiones y yo siempre estoy pendiente de eso. Pero realmente aquí, es la Junta de Gobierno y el presidente de la Universidad, los que tienen que velar porque haya orden, dirección en la Universidad haya paz y tranquilidad, que no se afecten los estudiantes. Lo más importante que no se atrasen los estudiantes en sus respectivos estudios. Si en algún momento yo veo mayores disturbios o cualquier cosa que ponga en peligro, ya sea el semestre académico o la acreditación de cualquiera, una de esas entidades, me reservo el derecho a intervenir. Hasta ahora lo que yo reitero, lo que acabo de decir, o sea que la Junta cumpla su misión y el presidente también”, sostuvo.

Desde que se anunció el nombramiento de la doctora Ríos, aumentaron las protestas de algunos componentes de la universidad contra la designación y se ha solicitado tanto la renuncia de Ríos, como la del presidente de la UPR.