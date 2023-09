Senador del PPD propone que los legisladores vuelvan a trabajar a tiempo parcial

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado de Puerto Rico, Javier Aponte Dalmau, señaló que se debe evaluar la alternativa de que los legisladores trabajen a tiempo parcial como parte de la discusión de la propuesta para que se aumente el salario en la Asamblea Legislativa.

Aponte Dalmau catalogó como un “error” permitir que los senadores y representantes trabajen a tiempo completo como se determinó desde el año 1994.

“Yo pienso y estoy totalmente seguro que debemos volver al legislador a tiempo parcial, yo entiendo que la función que existe en la Asamblea Legislativa del legislador a tiempo completo es un error, fue un error desde el 1994″, expresó Aponte Dalmau en entrevista con Borinquen Radio (antes Wapa Radio).

Del mismo modo, denunció que los miembros de la legislatura “no cumplen con sus funciones” ya que no asisten a las vistas públicas y a las sesiones en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.

“La gran mayoría de los legisladores no cumplen con su función legislativa, así lo vemos en las vistas públicas, cuando citas a vistas públicas y ves que lo que hay es el presidente de la comisión que está manejando el proceso donde los legisladores no están allí. Aquí no hay definida una función de lo que tienen que hacer los legisladores, tú ves las sesiones, tampoco están allí”, sentenció el legislador del PPD.

La discusión llega luego de que se confirmara que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, tiene la intención de crear un comité de conferencia sobre el proyecto que aumenta el salario de los jueces en Puerto Rico para que se incluya a los legisladores, el gobernador y varios jefes de agencia.

Según un reportaje publicado en el día de hoy, se trataría de un proyecto para uniformar los salarios de las tres ramas de gobierno.

La medida aprobada en el Senado sobre el salario de los jueces eleva el sueldo anual de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de $125,000 a $154,556; de los Jueces Asociados del Tribunal Supremo será de $120,000 a $144,480; de los Jueces del Tribunal de Apelaciones será de $105,000 a $130,579; de los Jueces Superiores del Tribunal de Primera Instancia será de $89,600 a $118,133; y de los Jueces Municipales del Tribunal de Primera Instancia de $69,600 a $91,764.