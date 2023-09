Claro aumenta su servicio de intérprete de lenguaje de señas en más tiendas alrededor de la isla

La empresa de telefonía e internet, Claro, anunció la extensión de su servicio de intérpretes de lenguaje de señas por medio de la aplicación Sorenson Express a más tiendas alrededor de Puerto Rico.

El servicio ahora también se encuentra disponible en Plaza Centro en Caguas, Plaza del Norte en Hatillo, Mayagüez, Plaza del Caribe en Ponce y Plaza Fajardo.

Estas nuevas localidades, se unen a Plaza las Américas, quien hace unas semanas se convirtió en la primera localidad ofrecer el servicio de intérpretes a para beneficio de las más de 150 mil personas sordas en la Isla.

“La comunidad sorda es una parte valiosa y diversa de nuestra sociedad, y creemos firmemente en la importancia de garantizar que tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra persona. Hace unas semanas lanzamos el servicio en Plaza las Américas, y ahora lo extendemos a nuevas localidades para estar más cerca de nuestros clientes. Es una aplicación muy fácil de usar, a través de la cual un intérprete podrá asistir durante el proceso de una compra o cualquier duda”, expresó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

Mediante la plataforma Sorenson Express se pueden realizar diferentes transacciones relacionadas a servicio móvil, fijo, internet y televisión con Clarotv+, así como asistencia con facturas, orientación sobre ofertas y equipos, entre otros.

Además, la empresa cuenta con tarifas exclusivas para la comunidad sorda:

· Planes móviles con mensajería y data ilimitada 29GB PUJ desde $26.68 al mes

· Planes de Internet inalámbrico Claro Hogar, servicio con telefonía y data ilimitada en PR y US, en oferta especial con doble de data donde el cliente recibe 200GB (regular 100GB) desde $27.60 al mes

· Planes Internet On The Go, servicio que permite tener internet en cualquier lugar, con doble de data de 50GB (regular 25GB) desde $27.60 al mes

· Servicio de Internet Fijo para el hogar de 50 megas con telefonía ilimitada en PR y Estados Unidos desde $41.39 al mes.

Para información puede comunicarse al 787-775-0000, acceder www.claropr.com, o visitar cualquiera de las tiendas Claro.