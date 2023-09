Departamento de Salud reconoce que facilidades de salud no se inspeccionan frecuentemente

El representante del Departamento de Salud de Puerto Rico (DS), Edwin León Pérez, reconoció, ayer, en vista pública, que las inspecciones a cerca de 500 facilidades de salud en el archipiélago no se realizan “tan frecuente como nos gustaría que se inspeccionaran”.

León Pérez, quien dirige la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP), que se encarga de inspeccionar y licenciar a los hospitales, sostuvo que cuenta con nueve inspectores para todas las facilidades de salud. No obstante, indicó que los 69 hospitales en Puerto Rico cumplen con la entrega de datos y estadísticas a la Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo del DS.

A preguntas de Metro Puerto Rico sobre un estimado de tiempo en que toma realizar las inspecciones, León Pérez contestó, en declaraciones escritas, que “en confirmación con la Sección de Instituciones de Salud, el ciclo de inspección de los hospitales que operan en Puerto Rico (que incluye inspecciones para la evaluación de servicios específicos, salas de emergencia, patrones de personal, unidades de intensivo, cuartos de COVID y atención de querellas) se completó durante los años 2021 y 2022″.

Según el Reglamento para la construcción, operación, mantenimiento y licenciamiento de los hospitales en Puerto Rico (Reglamento 9184), las licencias tienen vigencia de dos años y la facilidad de salud debe solicitar renovación no menos de 60 días antes del vencimiento.

La declaración surgió en una sesión, convocada por la presidenta de la Comisión de la Salud, la representante Sol Higgins Cuadrado, para evaluar el Proyecto del Senado 272, que busca que el DS divulgue, de manera pública y libre de costo, indicadores de ejecución hospitalaria, con el apoyo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS, en inglés). Estos indicadores incluyen ataques cardíacos, neumonía, mejoramiento en el cuidado quirúrgico, indicadores de seguridad del paciente, infartos, entre otras condiciones esbozadas en la medida.

En términos del proyecto radicado por el Senado en marzo de 2021, la agencia avaló la medida, pero León Pérez expuso que una de las preocupaciones del DS incluye la publicación de la cantidad de querellas por hospital, porque pueden carecer de mérito o se resuelven antes, por lo que puede causar una “falsa impresión en los pacientes de manera tal que se rehúsen a recibir tratamiento médico”. El funcionario también mencionó que no cuentan con el recurso humano ni los fondos suficientes para cumplir con las demás disposiciones de la medida, como la entrega de datos trimestrales, establecer un sistema de revisión continuo y la creación de un formulario de evaluación, entre otras responsabilidades.

“El hecho de que no tengamos un recurso humano no debe ser un punto para decir que no se puede hacer. Se debería buscar esas alternativas dentro del Departamento de Salud para poder trabajar un asunto como este”, reclamó la presidenta de la Comisión de Salud.

La representante Higgins Cuadrado recordó que el gobernador Pierluisi Urrutia vetó el proyecto de la Cámara de Representantes 752, que buscaba establecer garantías del manejo y entrega de las estadísticas vitales entre el DS y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. El mandatario no otorgó la firma por no atender objeciones de carácter legal en las enmiendas al proyecto.

Aunque actualmente se recopilan datos de los hospitales a través de las inspecciones, los informes que rinden los inspectores son confidenciales bajo la Ley de Facilidades de Salud (Ley 101). De encontrar que no cumplen con la entrega de información o detectan deficiencias en la facilidad de salud, que tienden a ser por defectos en infraestructura, se les notifica para que remedien la acción o se les puede degradar la licencia permanente a una provisional, explicó el secretario auxiliar.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre temas de salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.