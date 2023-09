Defensa de Raúl Maldonado Gautier cuestiona la rigurosidad de la auditoría realizada por testigo principal

La defensa del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, imputado por no informar ciertos ingresos bajo la Ley de Ética Gubernamental, continuó ayer su contrainterrogatorio a la auditora sénior de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Yaminelle Márquez Canales, realizando preguntas en torno a su credibilidad y rigurosidad como perito y su desconocimiento sobre la procedencia y finalidad del dinero que no fue reportado.

El también exsecretario de la Gobernación durante la administración de Ricardo Rosselló Nevares fue imputado, en febrero de 2022, por tres cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y tres cargos por perjurio bajo el Código Penal.

Alberto Rivera Ramos, abogado de la defensa, le cuestionó, a Márquez Canales, si le dio la oportunidad, durante la pesquisa, a Maldonado Gautier de explicar las razones por las que ciertos cheques y transacciones no fueron informados a la OEG, a lo que la auditora contestó que no.

Asimismo, Rivera Ramos le preguntó, a la testigo principal, acerca de la importancia de entrevistar a las partes implicadas al momento de efectuar una auditoría y “evitar especulación en los hallazgos”. Márquez Canales indicó que eso “depende”.

“Aquí lo más significativo es que esta señora, de una manera arbitraria dice que ella determina a quién entrevista y a quién no, y obviamente todo ese proceso está basado en un método incompleto que no ha concluido y ella, en varias ocasiones, tuvo que admitir al interrogatorio incisivo del licenciado Rivera Ramos que partidas que se están imputando en las denuncias como ingresos no son ingresos”, sostuvo, en un aparte con Metro PR, la también abogada del imputado Mayra López Mulero.

En la vista del martes, parte de la línea de preguntas de la defensa se enfocó en que la Ley de Ética Gubernamental no especifica que un reembolso es considerado un ingreso. Asimismo, durante la jornada de hoy, Rivera Ramos le cuestionó, a la testigo, si los pagos de un préstamo se definen como ingreso bajo dicho estatuto, a lo que Márquez Canales respondió que no.

Según la defensa de Maldonado Gautier, los cheques que no fueron reportados a la OEG corresponden a pagos de préstamos de Ronin Consulting Corp., corporación de la hija del imputado, Sheila Maldonado; y Maldonado y Asociados, firma de Maldonado Gautier; así como dinero que el exsecretario de Hacienda administraba para sus padres.

A preguntas de Rivera Ramos, la testigo indicó que no contempló, durante su auditoría, que Ronin Consulting y Maldonado y Asociados tuvieran una deuda con Maldonado Gautier.

No obstante, la Fiscalía objetó, en múltiples ocasiones, durante el contrainterrogatorio, varias de estas siendo porque las preguntas de Rivera Ramos giraban en torno a conceptos de Hacienda en vez de la Ley de Ética Gubernamental. “No se trata de evasión contributiva”, dijo el fiscal Manuel Nuñez Corrada durante su objeción.

La defensa culminó su contrainterrogatorio a la auditora de la OEG recordando que la pesquisa aún no ha culminado, por lo que se le cuestionó si nada le impide requerirle la explicación sobre la procedencia y finalidad de los cheques a Maldonado Gautier, dato que la testigo afirmó.

La vista preliminar se reanudará el próximo martes, 12 de septiembre.