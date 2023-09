Controversia por el parque Colón: Alcalde asegura que está ubicado en Aguada y no en Aguadilla

El alcalde de Aguada, Christian Cortés Feliciano, reaccionó este jueves, a la aprobación sin vistas públicas de la la Resolución Conjunta de la Cámara 75, para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, evaluar la transferencia del inmueble y las facilidades del parque Colón, al Municipio de Aguadilla.

“Dichas facilidades están ubicadas en el Municipio de Aguada. El propulsor de la medida, el representante Wilson Román señala erróneamente que para que el Municipio de Aguadilla asuma responsabilidad de la reconstrucción del parque Colón, tiene que tener título de propiedad de la finca y de las instalaciones en ella construidas”, señaló el alcalde en declaraciones escritas.

El también abogado expuso un hecho histórico que no debe ser pasado en alto, y es que en los años 1931-32, fue desviado el curso del río Culebrinas Viejo (caño Madre Vieja), por un punto cerca de la desembocadura al mar, hacía el margen izquierdo, por el caño Carrizales. Este desvío cambiaba las colindancias físicas de este lugar, entre Aguada y Aguadilla. Dejaba al lado de Aguadilla el Parque Colón y su arca de tierra. Esta obra fue hecha por el Departamento de lo Interior de Puerto Rico, que dirigía entonces Guillermo Esteves Volkers. El entonces alcalde de Aguada, Dr. Carlos González, presentó una querella al Departamento de lo Interior, alegando que esa obra del desvío del río afectaba los límites territoriales. El pleito llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, quién determinó que el Comisionado tenía autoridad para realizar la obra, pero que en ninguna forma conllevaba la pérdida de la colindancia por el antiguo cauce del río.

Más tarde, la Junta de Planificación concluyó que los terrenos que están situados en el parque Colón han formado siempre parte de la jurisdicción de Aguada en el barrio Espinar. La línea divisoria en la colindancia Noroeste entre ambos municipios es el Caño Madre Vieja, que corre en dirección Noroeste y sitúa dichos terrenos hacia su margen izquierdo dentro de los límites del Barrio Espinar de Aguada.

El 22 de febrero de 1987, los entonces alcaldes de Aguada y Aguadilla, Julio César Román y Alfredo González Pérez respectivamente, llegaron a un acuerdo donde el Municipio de Aguadilla reconocía que los terrenos donde ubica el Parque Colón están localizados en territorio perteneciente al Municipio de Aguada. Mientras el Municipio de Aguada reconocía que por muchos años el Municipio de Aguadilla había mantenido el área del Parque Colón, por lo que le concede la administración de estos terrenos propiedad del Municipio de Aguada. Este acto de hermandad entre pueblos vecinos se conoce como “El Pacto del Culebrinas”.

Como se puede apreciar en “El Pacto del Culebrinas”, ambos alcaldes reconocen el hecho legal de que el Parque Colón se ubica en tierras cuyo título de propiedad le pertenece a Aguada, específicamente al barrio Espinar. Mientras el alcalde de Aguada, concede la facultad de administración de dichas tierras en favor del Municipio de Aguadilla.

Luego del paso del Huracán María en 2017, el Municipio de Aguadilla reclamó a FEMA para la reconstrucción del Parque Colón y el 25 de julio de 2022, la agencia federal obligó $7,051,435.97 en favor del Municipio de Aguadilla para la reconstrucción de las instalaciones deportivas y recreativas del Parque Colón. Contrario a la intención legislativa del autor de la medida, quien ha indicado en múltiples ocasiones que la Resolución no trastoca los límites territoriales de Aguada y Aguadilla, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, una vez aprobada la resolución en la Cámara, entre otras cosas, expresó que “este proyecto pone fin a una controversia de más de 100 años por la jurisdicción de este histórico parque. Hoy es un día histórico donde damos un paso en la dirección correcta al añadir nuevos límites territoriales a la jurisdicción de nuestra ciudad de Aguadilla.”

Cortés Feliciano señaló que dichas expresiones son desafortunadas e incorrectas. “En primer lugar, no hay ninguna controversia con respecto a que el título de propiedad de las facilidades deportivas y recreativas del Parque Colón pertenecen al Departamento de Recreación y Deportes y que el mismo se ubica en tierras de Aguada. Tampoco hay controversia respecto a la cesión de usufructo entre el Municipio de Aguadilla y el Departamento de Recreación y Deportes y de igual manera, tampoco existe controversia con respecto a ‘El Pacto de Culebrinas’. En segundo lugar, cambiar los límites territoriales de un pueblo es un asunto extremadamente serio que no debe tomarse a la ligera. Tan es así, que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone de una sección en su totalidad dedicada al asunto de modificar los límites territoriales de un municipio”.

El alcalde aguadeño añadió que “queda claro que para llevar a cabo un cambio en los límites territoriales de un municipio, se necesita la aprobación mediante ley para esos fines. La Ley que a tal efecto se apruebe se tramitará a petición de la Legislatura Municipal del municipio solicitante y de los municipios cuyos límites se afecten o, en la alternativa, una resolución conjunta de los cuerpos legislativos municipales de los municipios concernidos antes de su aprobación. Posteriormente procede una resolución de la Junta de Planificación adoptando el nuevo mapa. Por último, se requiere una orden ejecutiva del gobernador disponiendo que se enmienda el mapa conforme adoptado por la Junta de Planificación”.

En una carta enviada a la Legislatura, Cortés Feliciano expuso que las razones que justifican la NO aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 75, son cuatro:

1. Si el argumento para aprobar la Resolución es que el Municipio de Aguadilla necesita el título de propiedad de los bienes en cuestión para que FEMA obligue el dinero de las mejoras, este asunto quedó resuelto ya que desde el 25 de julio de 2022 FEMA obligó $7,051,435.97 al Municipio de Aguadilla para los trabajos de mejoras al Parque Colón. En fin, si los trabajos al momento no han comenzado, es por un asunto ajeno a la falta de título de propiedad.

2. No hay ninguna controversia respecto a la titularidad de las áreas recreativas y deportivas del Parque Colón, que pertenecen al Departamento de Recreación y Deportes. Tampoco hay controversia al título de propiedad de las tierras donde se ubica el parque Colón, que pertenece al Municipio de Aguada.

3. La cesión de usufructo de las áreas recreativas y deportivas del parque Colón, que pertenecen al Departamento de Recreación y Deportes al Municipio de Aguadilla; y “El Pacto del Culebrinas” entre el Municipio de Aguada y Aguadilla, le han servido bien por años a ambos pueblos, permitiendo entendidos básicos de sana convivencia.

4. El Municipio de Aguada tiene facultad en ley para, si así lo entiende pertinente, proceder conforme al Artículo 741 del Código Civil de Puerto Rico que establece que “la propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de cualquier otra. La propiedad concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas por ley. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.” 31 L.P.R.A. sec. 7951. Es decir, si así lo desea, el propietario puede reclamar su cosa de quien la tenga o posea. En estos momentos no es nuestra intención que esto suceda, pero la actual Administración de Aguada no tendría ningún problema en administrar y proveer mantenimiento a las tierras del barrio Espinar de Aguada, donde se ubica el parque Colón.

“Dado que valoramos el acto de hermandad y civismo mostrado por los entonces alcaldes de Aguada y Aguadilla, Julio César Román y Alfredo González Pérez respectivamente, al aprobar ‘El Pacto de Culebrinas’, apoyamos el mismo en el presente momento, no así si vemos que el espíritu de dicho acuerdo ya no está presente en alguna de las partes firmantes. Por lo antes expuesto, expresamos nuestra posición en contra de la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 75″, finalizó Cortés Feliciano.