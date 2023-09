Alertan sobre inexactitud de estadísticas de COVID-19 en Puerto Rico

Wilson López, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, señaló este jueves que las actuales estadísticas de COVID-19 pueden no reflejar la real situación en la isla debido a la limitada realización de pruebas por parte de los laboratorios clínicos.

“Las pruebas están limitadas, por los planes médicos, a pacientes con síntomas, además los resultados de pruebas caseras y over the counter no se están reportando al Departamento de Salud”, señaló López en declaraciones escritas.

López resaltó que actualmente los laboratorios están efectuando menos de diez pruebas diarias, dirigidas solamente a individuos con síntomas. Esta práctica eleva de manera artificial y exponencial el índice de positividad, lo que a su vez podría inducir al Departamento de Salud a fundamentar decisiones en datos incorrectos. “Esta situación puede llevar al Departamento de Salud a tomar decisiones basadas en estadísticas incorrectas”, advirtió López, subrayando la necesidad de realizar un mayor número de pruebas para obtener una visión más precisa de la positividad del COVID-19 en la población general.

El presidente de la asociación urgió al Departamento de Salud a reinstaurar las regulaciones previas a la pandemia, permitiendo únicamente a los laboratorios clínicos certificados realizar estas pruebas, conforme a los requisitos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Basamos nuestra recomendación en que las pruebas siguen siendo experimentales por solo tener una autorización para uso durante la emergencia”, explicó López, enfatizando que los laboratorios en Puerto Rico cuentan con controles de calidad que pueden filtrar cualquier incongruencia en los resultados de las pruebas.

López indicó que todas las pruebas en Puerto Rico deben contar con el respaldo de la Administración de Alimentos y Medicamentos, siendo ilegal la distribución y uso de pruebas sin su aprobación. Hizo un llamado a denunciar cualquier prueba que no cumpla con estos criterios al Departamento de Salud. Además, López subrayó que las cifras gubernamentales actuales no deberían utilizarse para tomar decisiones, especialmente en lo que respecta a tratamientos y vacunaciones obligatorias.