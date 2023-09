Comisión de Derechos Civiles avala creación del Observatorio de Trata Humana en la isla

El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla, manifestó hoy en una vista pública su apoyo al Proyecto del Senado 1237, para crear el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico, y solicitó que el mismo esté adscrito al organismo que dirige.

“La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, apoya la medida propuesta por entender que es necesario concertar estrategias unísonas, sobre todo cuando van dirigidas a un mismo propósito. No obstante, por el peritaje que hemos desarrollado sobre este tema, muy respetuosamente recomendamos que el Observatorio sea adscrito a la Comisión de Derechos Civiles”, indicó Padilla.

La medida, presentada en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado que preside la senadora, Joanne Rodríguez Veve, como está redactada actualmente tendría al Observatorio bajo el Departamento de Justicia.

La senadora mencionó que dicha recomendación de la Comisión es acertada.

Padilla detalló, que aunque desde el año 2012 se incluyó ese delito en el Código Penal, la realidad es que la mayoría de los casos que se procesan en Puerto Rico se hacen en la jurisdicción federal.

“Esto presenta una limitación, lo que provoca que otros casos se queden sin procesar, toda vez que el alcance de la ley federal se centra principalmente en temas fronterizos, en temas de abuso sexual, pornografía infantil y explotación sexual”, indicó el deponente.

Padilla sostuvo también que “debemos entender que la legislación federal se originó y se aprobó antes de los Protocolos de Palermo. Desde el año 2013 hemos identificado 19 querellas de trata humana, que han sido referidas a las autoridades federales. Aunque el número parecería mínimo, sabemos que hay muchos otros”.

Rodríguez Veve preguntó cómo la CDC concluye que este delito ha ido incrementando de forma alarmante a pesar de la falta de estadísticas. Padilla aseveró que para este año fiscal en Puerto Rico se han procesado a nivel federal alrededor de 1,600 casos de trata humana. Además, sostuvo que la esfera federal ha asignado tres fiscales para trabajar este tema en el país lo que significa que el problema está en aumento.

Sobre la creación del Observatorio, el deponente recomendó, que entre las funciones se incluya diseñar y establecer una campaña de educación sobre el tema de trata y tráfico humano. Igualmente, solicitaron una asignación presupuestaria mínima de $85,000 al año para la operación del Observatorio.

“En la actualidad la Comisión de Derechos Civiles tiene un presupuesto de $867,000 para cumplir con sus responsabilidades, de los cuales $72,000 son para el pago pay as you go”, explicó el director de la CDC.

Por otro lado, la senadora de Proyecto Dignidad preguntó a Padilla sobre la composición de la Comisión de Derechos Civiles a lo que respondió que son cinco comisionados y 16 puestos de empleados de confianza y de carrera. Asimismo, señaló que actualmente hay cuatro vacantes para la posición de comisionados.

La senadora cuestionó si existe alguna razón por la que no se han nombrado estos comisionados. El deponente mencionó que desde seis meses antes que vencieran los nombramientos, se lo comunicaron al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, y le enviaron los nombres de personas que podrían ocupar las posiciones “y no hemos recibido ninguna contestación”.

“Esta información indica que el Gobernador está ante el deber de hacer estos nombramientos para ocupar estas posiciones que son vitales para el funcionamiento de la Comisión”, dijo la legisladora.

A preguntas de la senadora, el Padilla mencionó que las querellas que llegan a la CDC no reflejan la totalidad existente de lo que sucede en Puerto Rico sobre la trata humana. Rodríguez preguntó las razones por las que este delito queda invisible y Padilla aseguró que por el desconocimiento, la falta de adiestramiento a funcionarios sobre este tema, así como las condiciones socioeconómicas de Puerto Rico.

“Es necesario articular estrategias que atiendan los derechos de las personas sobrevivientes para que se atiendan sus necesidades. Y sobre todo se necesita articular una respuesta y una oferta de servicios que funciones”, dijo Padilla.

Igualmente, el deponente detalló que desde la Comisión han desarrollado iniciativas para educar y concienciar sobre el delito internacional. Mencionó el documental hecho sobre la trata humana en el 2013. También, la participación en diversos foros para atender dicho tema.

De otra parte, a preguntas del senador del Partido Popular Democrático (PPD) y coautor de la medida, Ramón Ruíz Nieves, sobre el trabajo de la CDC referente al tema de trata humana; el director ejecutivo mencionó que trabajaron en el protocolo de la Policía para atender el tema de trata humana que es uno muy complejo.

“Se han hecho recomendaciones para que las penas fueran parejas. Se han articulado estrategias…me parece que el grave problema que tenemos es que no existe una estrategia uniforme, una definición para toda la articulación del gobierno de Puerto Rico. Son muchos los retos que tenemos”, puntualizó Padilla.

El proyecto de la autoría de las senadoras Rodríguez Veve, Marially González Huertas y Ada García Montes y los senadores, José Luis Dalmau Santiago, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera y José Vargas Vidot, tiene como “propósito primario recopilar las estadísticas e información generada por los distintos componentes del Estado Libre Asociado Puerto Rico que están relacionados a la lucha contra la trata humana en el país, así como fomentar la toma de decisiones de manera informada, permitiendo el diseño de políticas públicas basadas en evidencia sobre la condición real de los factores de riesgo que facilitan la trata humana en la Isla”, según reza la medida.