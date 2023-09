Alcalde de Ciales pide a Rubén Sánchez una disculpa pública tras expresiones sobre accidente en festival

El alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, le solicitó hoy, miércoles, una disculpa pública el periodista, Ruben Sánchez, luego de que tildara de “estupidos y cafres” a los que asistieron al evento “Mud Bog” donde siete personas resultaron heridas tras un accidente con vehículo todoterreno en el festival Aguadulce del mencionado municipio.

“Yo alcalde del Municipio de Ciales, con mi nombre completo, Alexander Burgos Otero, repudio estas expresiones de tildar a los cialeños de ESTÚPIDOS Y CAFRES. También exigimos, a nombre de todos nuestros constituyentes, a los cuales represento con mucho orgullo, una disculpa pública, ya que ciertamente nos merecemos un respeto, al igual que usted Sr. Sánchez se lo debe a todo el resto del país”, expresó Burgos Otero.

El periodista puntualizó el lunes en su programa radial “Temprano en la Mañana” por WKAQ 580 AM, que había visto unos videos del evento donde una multitud estaba observado un vehículo todo terreno “de hacer estupideces” y “se sale del carril y eso provoca heridos. Me imagino que el que lo conducía y a otras personas que estaban detrás de las vallas. El alcalde de Ciales, que yo no sé ni cómo se llama, no quiere hablar de eso, dice que ya dijo lo que tenía que decir, pero me imagino que el festival, si es un festival de agua dulce o de lo que fuera debe tener la anuencia del municipio”.

“Yo lo que vi en los videos, que he visto dos, es una cafrería de gente mirando a otros que corren en el fango. Yo no iría ahí ni, aunque me pagaran por ir y me pusieran refrigerios en la mano mientras veo los estúpidos en el fango, pero hay gente que le gusta eso. Así que allí estaban y eso fue lo que pasó”, añadió el presentador de noticias.

El alcalde cialeño aprovechó para enviarle un mensaje Sánchez: “Le recuerdo que también a muchos de esos que tildó de estúpidos y cafres son de la misma manera sus oyentes cada mañana. En Ciales somos gente de bien buscando aportar positivamente a nuestro país y merecemos respeto, ya que no somos menos”.

Además, Burgos Otero le solicitó a la gerencia de la emisora radial ”a tomar cartas en el asunto y hacer valer el respeto a sus oyentes”.

Accidente con vehículo todoterreno deja a varios heridos

En la tarde del pasado domingo, siete personas resultaron heridas tras un accidente con vehículo todoterreno en el festival Aguadulce en Ciales.

Se celebraba la edición número treinta y tres del histórico evento que tiene como principal atracción las tradicionales competencias de Mud Bog organizadas por la entidad sin fines de lucro “Mudbug Agua Dulce Ciales Inc”.

Durante uno de los llamados pases de la competencia del Mud Bog en el municipio conocido como la “Cuna y Capital del 4x4″, un vehículo perdió el control.

Siete personas entre las edades de 20 a 45 años de edad resultaron heridas, entre los que se encuentran, paramédicos y voluntarios de rescate que se encontraban en una carpa justo en la zona final de la carrera.