Reparos de Tatito Hernández con los Super PAC

Ante el auge cada vez mayor de la figura de los Super Comités de Acción Política (Super PAC) en las campañas electorales locales, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández se mostró suspicaz e hizo un llamado de cuidado a los aspirantes a cargos electivos.

Hernández recordó que uno de los principios básicos sobre los Super PAC es que no puede haber coordinación con las campañas de los partidos o de los candidatos. Ante esto, hizo un llamado a los aspirantes a cargos electivos a tener cuidado a la hora de asistir a reuniones convocadas por personas que organizan Super PAC.

Las expresiones del líder cameral, quien en el próximo ciclo electoral correrá a la alcaldía de Dorado en un reto primarista, surgieron en entrevista Punto por Punto con Metro. Específicamente cuando se le preguntó si siendo un autoproclamado legislador pro-empresa, espera recibir endoso del Super PAC que ya ha anunciado el sector privado en Puerto Rico.

“Tengo mis reparos en cualquier organización que vaya a respaldar candidatos o causas en Puerto Rico que está haciendo conferencias de prensa diciendo a quién o a quién no, o sentándose con legisladores, o con alcaldes, o con aspirante a la gobernación. ¡Cuidado! Porque eso es una legislación bien rígida. Me reuní con mi caucus y le dije ‘cuidado con quién se reúnan’. No puede haber ningún tipo de coordinación. Sí puede haber charlas y puede haber algún tipo de respaldo, pero no puede ser coordinado con el candidato”, dijo Hernández.

Sin embargo, el político popular estimó que en el futuro cerca de un 50 % del financiamiento de las campañas vendrá mediante el modelo de los Super PAC. Aun así, recordó que tan reciente como en la pasada campaña hubo convicciones federales relacionadas a Super PAC.

No pareció esperar un respaldo del Super PAC del sector privado, sobre todo por la candidatura que aspirará. Enfrentado al cuestionamiento sobre si su postura sobre Reforma Laboral incide en esa falta de apoyo, dijo que él cree en la libre empresa, pero en un marco de justicia social.

“Debe haber una industria saludable, una actividad económica saludable y productiva, pero es para beneficiar a los trabajadores. No es tener una industria sólida para que los ricos sean más ricos y los pobres nos quedemos pobres. Yo creo en la justicia social y en el balance”, sostuvo.

¿Cómo fue el proceso para decidir aspirar a la alcaldía de Dorado?

De otra parte, Hernández dijo que la idea de aspirar a la alcaldía de Dorado es una que ha estado presente en su panorama político por mucho tiempo, pero la decisión la tomó con su familia hace dos años. Afirmó que correrá bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD), lo que implica una primaria con el veterano alcalde, Carlos López.

Sobre los temas de campaña en Dorado —de resultar electo en la primaria—, Hernández reconoce que el acceso a la playa en el municipio costero será un asunto para discutirse. Estimó que serán los partidos en alianza (Partido Independentista Puertorriqueño y Movimiento Victoria Ciudadana) quienes traerán el tema a la discusión política en Dorado.

Al igual que el incumbente, Hernández no ve un problema de acceso a la playa en ese municipio donde hay importantes hoteles que no proveen acceso a su zona costera.