Presidente cameral ve posibilidad de alivios contributivos con un proyecto sustitutivo

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández cree que existe espacio para que se apruebe en esta sesión legislativa alguna medida que brinde alivios contributivos, pero no exactamente la enviada a la Legislatura por el gobernador, Pedro Pierluisi.

En entrevista Punto por Punto con Metro, el líder legislativo apuntó a que finalmente podría aprobarse un proyecto sustitutivo que integre algunas propuestas de la medida del Primer Ejecutivo y otras de la Legislatura.

“Yo creo que tenemos espacio para probar algo. Nuestra esperanza es aprobar una propuesta. Nosotros de la pasada sesión, cogimos el proyecto de él conjuntamente con unas propuestas nuestras y algunas del Senado, y presentamos un clean bill con las propuestas que no tuvieran impacto. Simplificar el sistema sentando las bases para hacer una reforma, y ya la Junta lo aprobó, así que eso ya está listo. Nosotros estamos alineados con la propuesta del gobernador desde el punto de vista de hacer los ajustes. Como vehículo, probablemente haga un sustitutivo con mezcla de todas las medidas e integrando los conceptos que estamos de acuerdo. Yo creo que tenemos espacio para aprobar algo”, dijo Hernández.

Según la proyección del presidente cameral para octubre podrían estar aprobando un sustitutivo con enmiendas a las leyes contributivas.

Aunque opinó que la iniciativa de Pierluisi fue presentada “para las gradas” antes de la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), vio con buenos ojos la integración de una propuesta para equiparar el trato contributivo de inversionistas residentes con los locales. De hecho, mencionó que en la pasada sesión pasó una medida de su autoría que se convirtió en ley para poner a tributar impuesto a la propiedad en el caso de los inversionistas residentes.

“¿Dónde está la competencia desleal? Doy un ejemplo: un puertorriqueño tiene una panadería donde tiene que vender el pan a un dólar. Y en el caso de un 22 que tenga una panadería lo puede vender a 85 centavos. ¿Por qué? Porque no paga capital gains. Y eso no es justo. Así que nosotros lo que estamos diciendo, es que en ninguno paguemos capital gains. El impacto es significativo. Son $45 a $50 millones menos de ingresos. Así que vamos a sentarnos a ver qué podemos convencer a la Junta. Vamos a aprobarlo, aunque la Junta no lo quiera”, sentenció el líder cameral.

A finales de agosto, Pierluisi presentó nuevamente su propuesta de alivios contributivos que dijo impactaría a 100 mil contribuyentes. El costo de la versión del gobernador es de $472.2 millones en alivios a inividuos y corporaciones.

Recientemente, el secretario de Hacienda, Francisco Parés dijo en entrevista con Metro al Mediodía sentirse confiado en un diálogo que permita la aprobación de una medida de alivios contributivos a la gente, a pesar del debate político de cara al ciclo electoral. Parés reconoció en esa entrevista que la Junta de Supervisión Fiscal se opone actualmente a la medida.