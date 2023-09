“Eso es un pobre diablo”: Alejandro García Padilla responde a ataques realizados por “Tatito” Hernández

Como un “pobre diablo”, así calificó el exgobernador Alejandro García Padilla al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, luego de que este lo tildara de “inmaduro” y “mediocre” en entrevista realizada en el segmento digital Punto X Punto de Metro Puerto Rico.

“Eso es un pobre diablo hablando y yo a quien le voy a pedir que me conteste por mi es a los Populares de Dorado, esas son mis expresiones”, expresó García Padilla en NotiUno 630.

El exgobernador aseguró que las expresiones del presidente cameral llegan luego de que este hiciera público su apoyo al alcalde de Dorado, Carlos López, a quien Hernández retará en primarias por la candidatura a la alcaldía.

“Hace unas semanas él dijo que iba a aspirar para alcalde de Dorado y yo decanté a favor de Carlos López y a raíz de que yo creo que Carlos López debe continuar como alcalde de Dorado, él me dice estas cosas, yo he dicho muchas veces que he podido evitar las lanzas pero no los puñales y eso no terminó el 2 de enero de 2017 cuando Ricardo Rosselló juramentó como gobernador, eso continúa al día de hoy”, expresó García Padilla en NotiUno 630.

Sobre si se sintió ofendido con las expresiones realizada por el presidente cameral en Metro Puerto Rico, el exgobernador dijo: “A mi me hace daño quien puede y nuevamente, eso es un pobre diablo hablando”.

En la entrevista con Metro Puerto Rico, Hernández, hizo referencia a quienes asesoraron al actual presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, en la controversia sobre la aprobación de las enmiendas al código electoral. Ortiz sancionó a Hernández y los representantes populares que votaron a favor, lo que el presidente cameral indicó fue un “autgolpe” por la manera en que se manejó la situación.

Sobre Alejandro García Padilla, el presidente cameral aseguró que este “le hizo mucho daño al Partido Popular como institución”.

Añadió que no resulta lógico que Ortiz se asesore para una crisis institucional por el exgobernador “porque él fue mediocre y no pudo hacer el trabajo”.

Para el presidente cameral, García Padilla le infringió mucho daño al Estado Libre Asociado. “Destruyó el autogobierno de Puerto Rico, que era algo que se defendía con buen gobierno, con hacer las cosas bien”, opinó al hacer referencia a la Ley federal PROMESA que se impulsó bajo el gobierno de García Padilla.