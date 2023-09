Carlos Díaz Sánchez tilda al PNP de “dinosaurios” por falta de evolución del partido

Carlos Díaz Sánchez, exsenador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), anunció en el día de ayer su desafiliación de la colectividad en una carta enviada al Secretario General del PNP, Hiram Torres Montalvo.

Díaz Sánchez dijo en el programa “PEGA’OS EN LA MAÑANA” de la emisora Radio Isla 1320 que dentro del PNP, se han distanciado de los principios fundamentales que antes sostenían, como la promoción de la estadidad y la prioridad en atender las necesidades de los menos privilegiados.

“En el PNP se han alejado de los dos principios básicos, que eran la estadidad y los humildes son primero. Se han convertido en el nuevo “bankers club’”, afirmó Díaz.

En la entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel, Díaz Sánchez señaló que su desafiliación se debe a la percepción de que el PNP ha perdido su rumbo y se ha estancado en un “equilibrio puntuado”, sin adaptarse a los cambios políticos y sociales que se están produciendo en la isla.

La carta, que ha circulado por las redes sociales, lee, “Estimado licenciado Torres, por este medio presento mi renuncia inmediata como miembro ex oficio de la Junta Estatal, Comité Municipal y del Precinto 4 de San Juan y del Partido Nuevo Progresista (PNP). Asimismo, que esta comunicación sirva como base para la desafiliación del Partido Nuevo Progresista”.

El exsenador también criticó la falta de estrategia del PNP, destacando el fracaso de la estrategia de los delegados congresionales y denunció irregularidades en los procesos internos del partido.

“Han usado la misma estrategia desde hace muchos años, no tenemos estrategias nuevas que no sean los delegados congresionales que ha sido un fracaso que ha sido el bochorno más grande ideológico y de partido, pero lo quieren barrer debajo de la alfombra, este tipo de situaciones me lleva a tomar la decisión de desafiliarme”, aseguró.

Díaz Sánchez afirmó que esta situación le dejó un “mal sabor” y que no está solo en su descontento, ya que muchos otros miembros del PNP comparten sus preocupaciones.

Rivera Saniel le preguntó al exsenador cual fue el detonante para tomar esta decisión. Ante ellos dijo que, “intenté hacerme disponible para sustituir a Henry Newman y en el proceso delineé todos los procesos irregulares que se hicieron, no solamente conmigo, con otros candidatos se ha hecho que aplasta, atropella los procesos democráticos y eso ya me había dejado un mal sabor.

Al ser cuestionado sobre su futuro político, Díaz Sánchez no descartó la posibilidad de unirse a otro partido político o incluso fundar un movimiento que esté alineado con sus valores y su firme apoyo a la estadidad para Puerto Rico.