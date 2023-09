Piden al Senado no confirmar a Yanira Raíces hasta que se atienda crisis de calor en escuelas

El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, pidió este lunes al Senado que no se lleve a cabo la votación para nombrar a Yanira Raíces Vega como secretaria en propiedad del Departamento de Educación (DE) hasta que desarrolle un plan para atender la emergencia que se vive en las escuelas por las altas temperaturas.

Matos García catalogó las propuestas sometidas por la agencia como “insuficientes” e “improvisadas”.

“Es una vergüenza que con una orden de compra de $33 millones de dólares para reemplazo e instalación de aires acondicionados, al DE se le ocurra solamente poner fuentes de agua, dar el viernes libre y comprar abanicos”, sostuvo el líder popular.

En las pasadas semanas, decenas de manifestaciones se han llevado a cabo en varias escuelas de la Isla ante el caos del inicio de clases que incluyó el retraso de los reemplazos de aires acondicionados por parte de la Autoridad de Edificios Públicos.

El portavoz mayoría denunció que en la escuela Gilberto Concepción de Gracia, por ejemplo, hay que reemplazar 30 aires acondicionados.

“En lugar de acelerar el proceso de instalación o reemplazo de los aires, solo se le ocurre días libres y ropa fresca. Los estudiantes quieren aulas, no saunas. Invito a que apaguen los aires en la oficina de la Secretaria para que sufra en carne propia el abuso de su negligencia. Al Senado le pido que no la confirmen, quien no puede lo menos, no puede lo más”, finalizó Matos García.

Líder magisterial propone clases virtuales en escuelas públicas ante altas temperaturas

La vicepresidenta del colectivo Unidad y Acción Magisterial de Puerto Rico (UNETE), Migdalia Santiago Negrón, hizo un llamado a Raíces Vega para que considere el regreso a las clases virtuales en las escuelas públicas ante las altas temperaturas que afectan la Isla.

“Volvamos en algunas escuelas, no a todas, al modelo virtual como cuando tuvimos los temblores y la pandemia del COVID-19 porque posiblemente en la casa de algunos estudiantes hay aire acondicionado, abanicos o se pueden abrir las ventanas”, dijo Santiago Negrón en entrevista con Borinquen Radio (WBQN).

“Otra opción sería definir horarios desde las 7:30 o 8:00 de la mañana y que al medio día se termine. El DE lo hace cada vez que quiere reunirse con directores o maestros”, detalló la educadora.

Sobre la posibilidad de que los estudiantes presenten rezago académico, Santiago Negrón aceptó que pueden surgir retrasos en el desempeño de lo niños y jóvenes.

“Va a atrasarnos. Eso está demostrado que no es lo mismo que estar en el salón de clases, pero estamos hablando de aquí a inicios de noviembre (...) Cuando uno piensa que tiene a un alumno en la sala de clase cogiendo calor y no tiene la capacidad de concentrase, tampoco ahí se aprende”, recalcó.

Durante el fin de semana, Raíces Vega anunció que este viernes, 8 de septiembre no habrá clases en el sistema público de enseñanza para tomar medidas para atender el calor en los salones.

La funcionario explicó que la determinación surge con el fin de destinar el tiempo para la preparación, ejecución y divulgación de planes de contingencia adaptados a las condiciones y particularidades de cada escuela ante dicho fenómeno.