Cámara de Representantes recibe a la junta directiva de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York

En preámbulo a la celebración del 50 aniversario del “Día del Clamor a Díos”, que organiza el conocido evangelista Jorge Raschke, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, recibió la delegación de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York que preside el conocido líder demócrata del Bronx, reverendo Rubén Diaz.

El encuentro se llevó a cabo en el centenario edificio El Capitolio ubicado en el Distrito Capitolino en San Juan, Puerto Rico, donde también se desarrolló un conversatorio sobre los problemas políticos de Puerto Rico y la situación de la diáspora puertorriqueña que vive en el Estado de Nueva York.

“Este es un momento muy especial para nosotros, porque recibimos por primera vez a una nutrida Delegación de Ministros Hispanos que oficializan en el Estado de Nueva York, muy en especial en el Condado del Bronx, donde tenemos casi un millón de puertorriqueños haciendo su vida. Tengo que señalar que existe un canal de comunicación excelente con el presidente de esta organización reverendo Rubén Diaz, quien es posiblemente el líder hispano de más notoriedad en el Condado del Bronx, nacido en Bayamón, Puerto Rico y quien ha ocupado la silla de Senador Estatal de Nueva York, Concejal de la Ciudad de Nueva York y múltiples posiciones del clero religioso en la Nación Americana”, señaló Rafael “Tatito” Hernández Montañez, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

“Discutimos con el grupo de ministros visitantes varios aspectos de la situación política de Puerto Rico y la situación en que se desempeña la diáspora puertorriqueña que vive en Estados Unidos, lo que nos ha permitido tener un nuevo enfoque que de seguro beneficiará a los hermanos boricuas que decidieron hacer su vida en Estados Unidos continentales”, añadió.

La Delegación de Ministros Hispanos llegó a la isla el pasado miércoles, 30 de agosto, y se han reunido con los administradores del Ministerio Cristo Viene en Camuy que fundó el conocido evangelista Yiye Ávila; viajaron al Municipio de Arroyo donde se reunieron con su alcalde; recorrieron el Parque del Morro; viajaron hasta la ciudad de Cataño y participaron de una actividad de reconocimiento en el legendario Teatro Tapia organizada por el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

Para el próximo domingo, el grupo estará acompañado por el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera hijo para visitar el Barrio La Cuchilla en esa ciudad donde nació el presidente de la organización el exsenador estatal Rubén Diaz. Finalmente, el grupo participará de las actividades del “Día del Clamor a Dios”, que organiza el conocido evangelista Jorge Raschke, que este año celebra el cincuenta aniversario.

“Nuestra visita a Puerto Rico, lugar donde nací (en Bayamón, soy vaquero), responde a una iniciativa que hemos tenido desde hace muchos años en poder estar en esta bendita tierra para poder compenetrar a unos hermanos ministros hispanos que mucho de ellos nacieron en otros países pero sus iglesias, sus templos, escuelas evangélicas y centros de servicios se nutren en su mayoría de hermanos puertorriqueños que emigraron al estado de Nueva York, algunos de ellos se mudaron al Condado del Bronx, que como todos sabemos en el condado más poblado de la Nación Americana, por ende, la que más Congresista tiene en Washington”, el reverendo Rubén Diaz, presidente de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York.

“El haber logrado un conversatorio con el presidente de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández Montañez y sus amables compañeros aquí en la Legislatura nos ha permitido tener una nueva visión de los problemas y situaciones políticas que acontecen en la isla, que muchas de ellas no son reseñadas por la prensa en Estados Unidos. Aunque en mi caso me mantengo informado diariamente de los acontecimientos de la isla, no pasa eso con los compañeros ministros que oficializan en Nueva York, por lo que esta experiencia ha sido muy educativa, provechosa; sobre todo, crea nuevos canales de comunicación para todos ellos ya que manejan la amistad y vida religiosa con miles de puertorriqueños que visitan o son miembros de nuestras iglesias y organizaciones que administramos para la honra del Señor. El lunes 4 de septiembre todos estaremos en la celebración del 50 aniversario del “Día del Clamor a Dios, justamente aquí frente a El Capitolio y al cual están todos invitados”, terminó diciendo Rubén Diaz.