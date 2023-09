Universidad Interamericana celebra ceremonia de investidura del undécimo presidente

La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) y el ámbito académico puertorriqueño se vistieron de solemnidad y entusiasmo al celebrar la Ceremonia de Investidura del doctor Rafael Ramírez Rivera como undécimo presidente de esta institución desde su fundación en marzo de 1912.

Presidentes y rectores de universidades de Puerto Rico, funcionarios de instituciones afiliadas a la educación superior en y fuera de Puerto Rico, representantes del gobierno y la empresa privada, funcionarios de la Universidad Interamericana y un entusiasta grupo de la comunidad universitaria que incluyó profesores, personal administrativo y estudiantes, dijeron presentes en la investidura. La Junta de Síndicos de la UIPR que fue el organismo responsable de ratificar el nombramiento del nuevo presidente, participó activamente en esta emotiva ceremonia. El presidente de la Junta, José R. Muñoz Ávila, dirigió los actos de investidura. La ceremonia protocolar fue llevada a cabo en el teatro del recinto Metro.

“Desde nuestra universidad, alzamos la voz para exclamar que el futuro se puede crear y que puede ocurrir; que la educación que nosotros hacemos es un acto de fe y de solidaridad; que nuestras disciplinas, currículos y cursos tejen deseos de porvenir y están enclavadas en la historia, en la cultura, en el registro de la lucha y del duelo, en el deseo de permanencia y de todo lo que queremos recuperar”, expresó el presidente de la UIPR en su mensaje para la ocasión.

Suministrada

Desde el podio manifestó la importancia de la responsabilidad educativa que recae en la facultad. “Somos los trabajadores del conocimiento y tenemos que contestarle a nuestro País cómo nos vamos a preparar nosotros mismos y cómo vamos a educar a los niños, los jóvenes y los adultos para que se desempeñen en una época nueva de transformaciones desacostumbradas y de incertidumbres mayores y radicales”.

El doctor Ramírez Rivera también le lanzó un reto a la comunidad universitaria. “A la comunidad universitaria, aquí representada, les lanzo un reto para construir la universidad que tiene la responsabilidad de garantizar una educación de primer orden, excelencia y pertinente para las generaciones que no conocemos. También abogó por no dejar de tener ilusiones. También, los vamos a exhortar a que, en esa jornada, no dejen atrás sus ilusiones. Las ilusiones no pesan y son necesarias para vivir la vida realmente nueva, pero sin esconder el sufrimiento real de los muchos que nuestra propuesta educativa tiene que buscar, educar y transformar”.

“En la universidad nos interesa contribuir al desarrollo de la voz interior de nuestros estudiantes para que puedan encarar la propaganda trivial y barata, el fanatismo ideológico, la publicidad manipuladora… Hay que enseñarles a no dejarse manipular en las emociones y en el intelecto, lo que hace más difícil encontrarse y vivir con el corazón”, dijo el doctor Ramírez Rivera.

El doctor Rafael Ramírez Rivera tiene una larga trayectoria de labor y compromiso con la educación superior y con la Universidad Interamericana lo que lo hace merecedor de esta investidura. Cuenta con un bachillerato y una maestría en Artes en Economía de la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en Administración Educativa del recinto Metro de la Universidad Interamericana. Además, ha participado y estudiado en varias escuelas de administración y ha sido parte de varios programas internacionales de investigación. Fungió como presidente de Humacao Community College, administrador de la Escuela de Carreras Técnicas de Antilles College en San Juan, presidente de Columbia College, director de la Oficina de Licencias y Acreditaciones del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y como presidente de Huertas Junior College. Durante 15 años, fue rector del recinto de Arecibo de la UIPR hasta que el pasado año, ocupó la presidencia de la Universidad de manera interina.

El primer presidente de lo que hoy conocemos como la Universidad Interamericana, fue su fundador, el reverendo norteamericano, doctor John Will Harris, quien estuvo a cargo hasta el 1937. Luego le sucedieron cuatro presidentes norteamericanos: Jarvis S. Morris, Edward Seel, Roland C. Bauer y Raymond Hoxeng. En 1969, la Junta de Síndicos nombra al doctor Sol Luis Descartes, quien fuera tesorero de Puerto Rico, secretario de Hacienda hasta el 1955 y director ejecutivo de la Autoridad de Fuentes Fluviales hasta el 1960, como el sexto y el primer presidente puertorriqueño. A partir de entonces, los siguientes cinco presidentes han sido puertorriqueños.

El presidente de la Universidad Interamericana tiene la compleja y retante encomienda de planificar, dirigir, supervisar, evaluar y centralizar las operaciones administrativas, académicas y estudiantiles del sistema universitario compuesto por más de 30,000 personas, entre estudiantes, facultad y personal administrativo en sus nueve recintos, dos escuelas profesionales, centros educativos fuera de Puerto Rico, escuelas y en la oficina central sistema.