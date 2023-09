Buscan voluntarios para la Limpieza Internacional de Costas 2023

Scuba Dogs Society (SDS), coordinadora en Puerto Rico de la Limpieza Internacional de Costas (ICC, por sus siglas en inglés), informó este viernes que inició el registro de voluntarios para el esfuerzo e invitó a jóvenes, adultos, organizaciones e instituciones a través de todo el archipiélago a ser voluntarios del evento anual, a celebrarse el próximo sábado, 16 de septiembre de 2023.

Indicó que aún necesitan líderes que deseen convertirse en capitanes de costa para liderar los equipos de trabajo.

“Por más de 20 años, se ha logrado el recogido de miles de toneladas de basura gracias a todos los voluntarios y voluntarias que dicen presente en la Limpieza Internacional de Costas y ponen su granito de arena a favor de nuestros ecosistemas. Puerto Rico se ha destacado globalmente por su compromiso en el pasado, y este año, esperamos contar nuevamente con la colaboración de la comunidad. No tengo duda de que juntos volveremos a lograr la meta”, indicó Karem Pérez, directora ejecutiva de SDS.

Este año, SDS se propone llamar más la atención hacia espacios naturales tierra adentro como bosques, senderos, ríos y quebradas, que, si bien no están en las zonas costeras del país, son parte de los sistemas que desembocan en estas. Al momento, cuentan con 13 ríos, 4 embalses (lagos) y 4 áreas estuarinas en la lista de lugares a limpiar como parte de la ICC de 2023, además de 139 playas, para un total de 160 áreas.

“La basura es responsabilidad de todos, podemos decidir no tirarla y disponer de ella correctamente. Encontramos basura en ríos, senderos y montañas. El impacto negativo que tiene en nuestro medioambiente es catastrófico y afecta la salud de quienes vivimos en Puerto Rico. Para ampliar nuestro alcance, hacemos un llamado a que individuos, entidades y municipios que no han participado en la Limpieza Internacional de Costas se nos unan”, afirmó Sandra Schleier, coordinadora del Programa A Toda Costa de SDS.

Pérez indicó que los municipios de Utuado, Comerío, Juana Díaz, Naguabo y Guaynabo están prestos para unirse a la ICC, pero no cuentan con personas que lideren los esfuerzos. Explicó que la participación de los municipios es indispensable para viabilizar la disposición final de la basura removida por capitanes y voluntarios en cada limpieza, pero, aun así, debe haber equipos de limpieza debidamente constituidos para ejecutar las mismas. En total, a la fecha faltan 29 municipios por concretar su participación.

La ICC se realiza a nivel global el tercer sábado de septiembre de cada año en sobre 100 países, incluyendo Puerto Rico. Participan convocados por el Ocean Conservancy, con el propósito de conservar los recursos naturales y el balance ecológico esencial para la vida.

Información de registro

Quienes deseen unirse a la ICC 2023 en Puerto Rico pueden acceder a www.scubadogssociety.org para completar el formulario de registro, o visitar el Centro de la Comunidad de SDS localizado en el sótano de San Patricio Plaza, en Guaynabo, y en primer nivel de Plaza del Caribe, en Ponce. Allí, podrán conseguir la camisa oficial de la ICC 2023 y artículos como bultos, sorbetos de metal y otros reusables a la venta.

Para la ICC 2023, la agencia DDB Latina desarrolló la campaña Llévate a Trashy, una bolsa de basura con vida propia que crece y daña el disfrute de los espacios al aire libre. SDS invitó a unirse a la campaña usando los hashtags #LlevateATrashy #TuHuellaEnArmonia #ICC2023 #ScubaDogsSociety.

La ICC 2023 en Puerto Rico cuenta con el auspicio de: Access All Services, AMGEN, Banco Popular, Bio Strong, Caleido, Coca Cola, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Cooperativa de Seguros Múltiples, CSA Group, DDB Latina, Destilería Serrallés, DRNA, Ecoeléctrica, El Nuevo Día, First Bank, Fundación Liberty, Hot 102, Hotel Villa Cofresí, MMM, Motorambar – KIA, NotiUno, Ocean Conservancy, Para La Naturaleza, Plaza del Caribe, SalSoul, San Patricio Plaza, Scuba Dogs, T- Mobile, TOTE Maritime Puerto Rico, United Way PR y Uno Radio Group.