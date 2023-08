Fiscalía federal no irá tras segundo juicio contra Verdejo por el momento

Los fiscales federales del caso contra Félix Verdejo en el Tribunal Federal, Distrito de Puerto Rico, radicaron una moción donde indicaron que no buscarán un segundo juicio por los cargos donde no hubo veredicto el pasado mes de julio.

Al exboxeador se le declaró culpable en los cargos por secuestro resultando en la muerte de una persona y la muerte de un menor que aún no había nacido, en hecho ocurridos en abril del 2021. Sin embargo, el jurado no acordó un veredicto en los cargos por carjacking y uso de arma de fuego.

Ante esto, los fiscales Jonathan Gottfried y Jeannette M. Collazo Ortiz radicaron una moción el pasado martes, 29 de agosto del 2023, donde dejan saber su decisión de no volver a presentar los cargos para un nuevo juicio, por el momento. La desestimación de los cargos “sin perjuicio” permitiría que más adelante se presenten las acusaciones nuevamente.

“En este caso, el gobierno busca que se desestimen los cargos uno y tres contra el acusado Verdejo Sánchez para conservar el tiempo y los recursos que se gastarían en un segundo juicio con jurado por estos cargos después de que un jurado ya emitiera veredictos de culpabilidad por los cargos dos y cuatro. Además, tal desestimación sin perjuicio puede permitir una decisión más expedita de cualquier apelación por el acusado”, lee el documento.

“Si bien el gobierno no tiene intención de proceder con un segundo juicio sobre los cargos uno y tres en este momento, no obstante se reserva expresamente su derecho a solicitar una acusación en el futuro con respecto a los cargos sobre los cuales el jurado no pudo llegar a un acuerdo”, añade.

Luego de tres días de deliberación el pasado mes de julio, el jurado encontró culpable a Verdejo en dos cargos. El juez Pedro Delgado Hernández pautó la vista de sentencia para el próximo 3 de noviembre a las 2:00pm.