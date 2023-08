Esta será la cantidad que ganarán: Senado aprueba aumentar salario de los jueces

El Senado de Puerto Rico aprobó la medida que busca aumentar el sueldo de los jueces y juezas del Poder Judicial quienes habían señalado en múltiples ocasiones que su salario no ha cambiado en 20 años.

Con el proyecto, el aumento de sueldo anual de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo será de $125,000 a $154,556; de los Jueces Asociados del Tribunal Supremo será de $120,000 a $144,480; de los Jueces del Tribunal de Apelaciones será de $105,000 a $130,579; de los Jueces Superiores del Tribunal de Primera Instancia será de $89,600 a $118,133; y de los Jueces Municipales del Tribunal de Primera Instancia de $69,600 a $91,764.

El proyecto del Senado 1292 del presidente José Luis Dalmau Santiago fue aprobado con 22 votos a favor.

“La ley que permite enmendar el salario de los jueces fue enmendada por última vez en el 2003 hace 20 años. Si bien podemos decir si es justo o no aumentarles el salario, cada cual puede pensar distinto aquí, pero hace 20 años el ajuste para los salarios en la rama judicial en el caso de los jueces no había sido legislado. En el caso de los empleados, aunque los aumentos habían sido pequeños sí habían recibido aumento en esos 20 años en varias ocasiones”, destacó el presidente del Senado.

Dalmau Santiago señaló que la Rama Judicial logró que la Junta de Supervisión Fiscal autorizara ajustes salariales al 99 por ciento de los 4,100 empleados del Poder Judicial.

Además, explicó que, en el caso de la Rama Judicial, como en el caso de la Rama Ejecutiva, “se han trabajado aquí planes de reclasificación porque algunos necesitan autorización por ley. En el caso de la Rama Judicial, no, pero sí necesitaba una certificación de la Junta de Supervisión Fiscal para poder utilizar el dinero que la Junta le presupuestó a esos fines. Al ya tener nosotros la información de lo que la Junta dispone, tanto para el Plan de Retribución como lo que la Junta está autorizando a que se les otorgue a los jueces de tribunales de Instancia, Apelaciones y Asociados del Tribunal Supremo, es que presentamos el proyecto del Senado 1292″.

El senador independiente José Vargas Vidot se expresó a favor de la medida y manifestó que “reconozco la razón por la cual los jueces merecen ser considerados para un aumento, porque lo he dicho, lo he reconocido, no me escondo para decirlo, pero eso no nos debe de desviar o enajenar de que el resto de ese sistema, donde están trabajadores y trabajadoras, personas que arriesgan su vida”.

Además, se aprobó una enmienda del portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, donde establece “que los alguaciles del sistema judicial son, para todos los fines, funcionarios del orden público y de alto riesgo”. El senador aseguró que la delegación novoprogresista estaría votando a favor de la medida.