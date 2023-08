Cuestionan capacidad de liderazgo de Mitch McConnell luego quedar paralizado por segunda vez ante la prensa

El pasado 30 de agosto el líder de la minoría en el Senado de los Estados Unidos, Mitchell ‘Mitch’ McConnell, quedó paralizado por cerca de 30 segundos en una conferencia de prensa en Covington, Kentucky, luego de que se le preguntara sobre una posible reelección en el 2026.

El medio noticioso CNN, señaló que hay algunas conversaciones iniciales entre un puñado de republicanos de base para tratar de forzar una reunión especial de la conferencia para hablar sobre su liderazgo del partido después del último incidente de McConnell, según una persona familiarizada con el asunto.

No se ha convocado ninguna reunión y no está claro si se realizará alguna. Sólo se necesitan cinco senadores republicanos para convocar una reunión, y en ese momento la programaría el senador John Barrasso, presidente de la conferencia republicana. Si bien no está claro si los republicanos forzarán dicha reunión, la conferencia republicana del Senado se reunirá en su habitual reunión semanal el próximo miércoles, dándole al líder republicano la oportunidad de dirigirse a su conferencia por primera vez sobre el asunto.

McConnell estuvo fuera del Senado durante casi seis semanas a principios de este año tras caerse y golpearse la cabeza. Su oficina dijo más tarde que sufrió una conmoción cerebral y se fracturó una costilla.

A raíz de ello, los senadores y asistentes republicanos dijeron a CNN que dudan que intente postularse para el puesto nuevamente, abriendo potencialmente el papel de liderazgo del Partido Republicano por primera vez en 16 años.

De igual forma, el pasado mes de julio el hombre se 81 años, abandonó brevemente una conferencia de prensa luego de congelarse a media frase y mirar al vacío durante varios segundos.

“Consulté con el líder McConnell y consulté con su equipo de neurología. Después de evaluar el incidente de ayer, le informé al líder McConnell que está médicamente autorizado para continuar con su agenda según lo planeado”, dijo el Dr. Brian Monahan, médico tratante del Capitolio, en un comunicado emitido a través de la oficina de McConnell.

“El aturdimiento ocasional no es infrecuente en la recuperación de una conmoción cerebral y también puede esperarse como resultado de la deshidratación”, añadió Monahan. La oficina de McConnell había afirmado previamente que sus episodios se originaban debido a vértigos y falta de hidratación.

McConnell, quien ha servido durante 16 años como líder del Partido Republicano, el líder más largo de cualquier líder del Senado en la historia ha dejado claro en repetidas ocasiones que permanecerá en su puesto hasta finales del próximo año.

Pero McConnell ha eludido constantemente las preguntas sobre si se postularía para líder en el próximo Congreso, que comienza en 2025.

McConnell tuvo polio en su infancia y ha tenido algunas dificultades para subir escaleras. Además de su caída en marzo, también tropezó y cayó hace cuatro años en su casa en Kentucky, provocando una fractura de hombro que requirió cirugía.