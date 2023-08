Accionista mayoritario de Metropistas presenta oferta para administrar más autopistas en la isla

El grupo internacional Abertis, accionista mayoritario de Metropistas, presentó su oferta vinculante a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) para administrar las cuatro autopistas en Puerto Rico que aún se encuentran en manos del gobierno.

Según publica elEconomista.es, además de Abertis, la empresa Sacyr también presentó su oferta vinculante a la AAPP.

Ambos conglomerados entran ahora en la recta final por obtener el contrato valorado en sobre $2,000,000,000 y que conlleva la privatización de las autopistas PR-52, entre San Juan y Ponce, la PR-53, entre Humacao y Fajardo, la PR-66, entre Carolina y Río Grande, y la PR 20, entre San Juan y Guaynabo.

“Abertis busca con esta privatización reforzar su posición como operador de autopistas en Puerto Rico, donde ya es el primer accionista, con un 51% del capital, de Metropistas, concesionaria que explota las vías de peaje en el país PR-22 y PR-5. De resultar ganadora del nuevo plan de concesiones viarias de Puerto Rico, la compañía que dirige José Aljaro contará con el apoyo financiero de sus socios en Metropistas, los fondos estadounidenses Ullico y Fiera Axium Infrastructure”, reporta el Economista.es.

El año pasado, la AAPP anunció tres componentes que fueron cualificados para el proceso de Solicitud de Cualificaciones convocado para la privatización de las carreteras que son administradas por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Los tres componentes anunciaron fueron Abertis Infraestructuras S.A.; Concesionario Nuevo Puerto Rico, – un consorcio que se formaría compuesto por Plenary Americas US Holdings, Inc. y Shikun & Binui Concessions USA, Inc., y Vías de Puerto Rico, un consorcio que se formará compuesto por Sacyr Infrastructure USA LLC y TKO Core Infrastructure Fund LP, un fondo de inversión que se formará y será manejado por Star America Infrastructure Partners LLC.