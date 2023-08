Pierluisi tilda de “bochinche” la candidatura de Ricardo Rosselló a la comisaría residente

El actual gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, calificó hoy, miércoles, como un “bochinche” la propuesta de que el renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, lo acompañe en la papeleta como candidato a comisionado residente en Washington.

“Siguen con esas especulaciones innecesarias. Realmente, es como si fuera un bochinche. Basta ya. ¿De qué estamos hablando? Todavía no se han ni radicado las candidaturas y están con estas conjeturas”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

Según Pierluisi Urrutia, esos comentarios lo que pretenden es crear discordia en Partido Nuevo Progresista (PNP) “cuando no la hay”.

“Para mí es obvio que como en el otro partido tienen un revolú interno es como que hay un deseo a ver si se forma algún tipo de lío en mi partido”, comentó el también presidente del PNP en relación a la controversia que ha surgido en el Partido Popular Democrático (PPD) sobre las enmiendas al Código Electoral.

Asimismo, Pierluisi aseguró que Rosselló Nevares no está considerando aspirar a la comisará residente.

“Eso (una candidatura de Rosselló Nevares) no está ni siquiera bajo consideración. Y las veces que yo he tenido comunicación con el exgobernador, él jamás ha indicado que le interesa aspirar a puesto electivo alguno”, añadió.

¿De dónde surgen los rumores?

Los rumores surgen luego de que Rosselló Nevares, ofreciera un mensaje a través de un video el pasado domingo, 27 de agosto en la Junta Estatal del PNP en el que endosó al primer ejecutivo para las elecciones del 2024.

“Como dijo nuestro gobernador hace unos cuantos días, él enfrenta a cualquiera”, aseguró Rosselló ante una posible primaria por la candidatura a la Gobernación entre Pierluisi y la actual comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“Los estadistas no somos ajenos a este tipo de contiendas, de hecho, los resultados cuentan una historia muy distinta […] En cuatro de las ultimas cinco elecciones hemos tenido contiendas políticas para la posición principal de la gobernación y en las ultimas tres contiendas primaristas, el que ha prevalecido en esas contiendas ha ganado la gobernación en las elecciones”, dijo Rosselló Nevares.

Ese mismo día, el representante del PNP, José “Pichy” Torres Zamora, puntualizó al periódico Metro que a pesar de lo ocurrido en el verano del 2019, muchos miembros del PNP aún apoyan al renunciante gobernador.

“Lo aclamaron, lo quieren y si Ricardo (Roselló) decidiera aspirar a comisionado residente va a tener el aval de la mayoría de los puertorriqueños PNP”, comentó el representante.

Reacciona Jenniffer González sobre endoso de Ricardo Rosselló a Pierluisi

González Colón, quien no ha dicho oficialmente que aspirará a la gobernación, aseveró que no le preocupa el endoso realizado por Rosselló Nevares al primer mandatario.

“A mi no me preocupa, no es la primera vez que alguien endosa al gobernador. No será la última y ese tipo de cosas no tiene ningún peso en mi determinación de aspirar o no a una contienda primarista, después que yo tenga el favor del pueblo que para mí es lo más importante, lo demás es accesorio”, exclamó en entrevista con Radio Isla 1320.