Jenniffer González insta a los “conservadores” a votar por el PNP

La comisionada residente en Washington, Jenniffer Gonzalez Colón, se unió esta tarde al llamado del senador, Thomas Rivera Schatz, para que las personas que se entienden conservadores voten por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las próximas elecciones.

“Yo coincido con el senador Rivera Schatz en que el PNP debe buscar a todas aquellas personas conservadoras que fueron parte del PNP y se fueron a Proyecto Dignidad porque se sintieron en un momento abandonados, pues quizás por acciones del pasado gobernador y yo creo que en estos momentos el PNP es el único partido que representa la unión permanente en las relaciones con los Estados Unidos y ciertamente la estadidad”, indicó González Colón a preguntas de la prensa.

Rivera Schatz se dirigió a los cristianos el pasado domingo en la convención del PNP para pedirles que voten por la colectividad en las próximas elecciones.

“Hay un partido que tiene un solo tema y que postula solo un candidato a la Cámara (de Representantes) y uno al Senado. Yo le quiero decir a los cristianos [...] que con un solo voto, no se adelanta nada. Si ustedes quieren una Cámara y un Senado que pueda aprobar leyes y que pueda defender a la familia puertorriqueña, mi partido postula 22 senadores y senadoras para ser mayoría y lograr el cambio que todos queremos”, dijo el senador refiriéndose a que en vez de votar por Proyecto Dignidad, le den su voto al PNP.

Por su parte, la comisionada residente aseguró que hay “personas” en el Senado y la Cámara de Representantes que dicen ser estadistas y votan en contra de todo lo que favorece la opción de estatus político por lo que “el único partido ideológico estadista viene siendo el PNP”.

“Yo le hago un exhortación a todos esos populares que creen en la ciudadanía americana y en la unión permanente, que el penepé es el camino y lo mismo los (afiliados) de Proyecto Dignidad”, dijo González.

Al preguntarle la prensa sobre si ya tiene una determinación sobre su futuro político, González Colón insistió en que todavía no.

“Yo todavía no he tomado una determinación, así que yo estoy dejando todas las puertas abiertas, pero los próximos dos meses yo debo estar tomando una determinación de si aspiro a la gobernación o si aspiro a una reelección en Washington y así lo notificaré”, mencionó .

Además, expresó que su decisión incluirá decir a qué personas va a respaldar en las próximas elecciones.

“Cuando yo tomé la decisión, eso va a incluir el saber a qué personas uno estaría respaldando, no solamente para un cargo estatal, sino para los cargos en toda la isla. Así que yo creo que yo nunca me he escondido para decir con quién estoy o para respaldar persona, lo haría de la misma manera”, sentenció.

Sobre una candidatura a la comisaria residente por parte del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, González Colón reiteró que no votaría por él.

“Yo no le tengo temor a ningún mortal, el único que le temo es a Dios. Lo segundo, es que todo el mundo tiene derecho a aspirar. El exgobernador quiere aspirar a algo, tiene el perfecto derecho a aspirar. De la misma manera que él dijo que no votaría por mí, pues yo tampoco votaría por él, así que eso no debe ser un un tema. A mí no es un tema de controversia, porque todo el mundo tiene el derecho a escoger con quien está, a quien respalda, a quién no respalda. En mi caso yo no votaría por él, como él no votó por mí. Así que uno tiene que reconocer eso”, aseveró.

“Pero los partidos tienen que postular a aquellas personas que puedan garantizar un triunfo, aquellas personas que puedan lograr cambios, aquellas personas que puedan asegurar que se gana Cámara, Senado y más alcaldías. Y ese debe ser el análisis que la base de cada partido, en el caso del PNP, tiene que hacer sobre quiénes son los hombres y mujeres que pueden adelantar esas causas, no echarlas hacia atrás”, añadió González Colón.

Jenniffer González reacciona a decisión del Tribunal Apelativo sobre las candidaturas coaligadas

La comisionada residente, también, reaccionó a la a la determinación del Tribunal de Apelaciones, sobre las candidaturas coaligadas.

“Bueno, yo creo que eso se veía venir desde que este pleito se presentó en los tribunales, tuvieron inmediatamente que enmendar la demanda, porque ni siquiera habían incluido cosas básicas en el proceso judicial. Pero yo creo que cuando uno no puede temerle a la voluntad del pueblo y la voluntad del pueblo va por encima de cualquier junte de cualquier estrategia electoral para defraudar a lo que debe ser el voto mayoritario de la gente. Si la gente te respalda, pues tu vas a salir, no tienes que buscar subterfugios, ni alianzas, ni grupos para tratar de confundir al electorado.

Además, manifestó que cuando una colectividad no logra conseguir los votos para salir electo, “tampoco pueden inventarse estrategias ilegales para confundir al electorado”.

A juicio de González Colón, los partidos Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el único camino que les queda es hacer campaña en las próximas elecciones.

“La única creatividad que pueden hacer es hacer campaña y lograr el voto del elector y nada aquí puede suplantar el voto del elector y yo creo que aquí sea eso, estos partidos minoritarios, que subestimaron el voto del elector y yo creo que eso va por encima de cualquier cosa, si tú ganas o pierdes o se llega segundo o se llega tercero. Pero para tu salir electo, no puede ser con estrategias aquí de defraudar o de tratar de mentir”, sostuvo.