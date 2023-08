“Tatito” Hernández le quita comisión al representante Luis Raúl Torres

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anunció en Sesión Ordinaria, que el representante independiente, Luis Raúl Torres Cruz, será relevado de la Comisión de Desarrollo Económico, planificación, telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energía y será sustituido por el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Hernández Arroyo como presidente.

Torres Cruz señaló que, sin previa comunicación ni diálogo, Hernández Montañez explicó que al haberse convertido en legislador independiente y no haber regresado al PPD ni a la Delegación Popular, Torres sería destituido de su cargo. Además, se designaría a un legislador nuevo para ocupar la presidencia de la comisión.

“Sin ningún tipo de comunicación o diálogo con mi persona, desde el estrado anuncio que como me hice legislador independiente y como no había regresado al PPD y a la delegación Popular me relevaba de la Presidencia de la Comisión y nombraba Presidente al legislador nuevo de Villalba. Que para permanecer en la Presidencia de la Comisión tenía que volver al PPD. Sin embargo, la Representante Lisie Burgos Muñiz del Partido Dignidad, los Representantes PNP , Ángel Peña y Memo Gónzalez Presidente diversas comisiones legislativas”, señaló el representante.

Ante ello, Torres Cruz entregó la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño, y Guaynabo de la cual es presidente.

“Como usted me está relevando de la Comisión de Desarrollo Económico, también le entrego la Comisión de Asuntos de la Capital, se la estoy entregando, no hay problema, tiene las dos comisiones”, expresó Torres.

En su declaración, Torres también abordó un tema delicado al mencionar la posibilidad de despedir a los empleados populares que trabajan en la Comisión de Asuntos de la Capital. Afirmó que esta responsabilidad recae en manos del presidente de la Cámara y que él no tiene problema alguno con ello. Sin embargo, en medio de la discusión el presidente cameral señaló que la responsabilidad de despedir empleados recaía en Torres Cruz.

“Desde hoy soy agente libre nuevamente, no tengo que deberle nada a usted y se lo agradezco”, dijo reiterando su salida permanente del Partido Popular Democrático.

“Hoy en un revanchismo irrazonable el Presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez me despojó de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía”, declaró el representante a través de una comunicación escrita.

“Seguiré haciendo mi trabajo ahora con más energía, esfuerzo, esmero dedicación, honradez y fiscalización. ¡El atropello de Tatito Hernández a mi persona, que trabajo constantemente no me intimida ni me detiene!”, concluyó.