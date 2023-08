Video: Familia pasa tremendo susto con enorme serpiente que se trepó al techo de su casa

Una familia en Australia pasó un tremendo susto al ver una enorme pitón deslizarse desde el techo de su hogar hasta un árbol.

El video se volvió viral en internet y el tamaño de la serpiente era tal que internautas que habían expresado su deseo de viajar a Australia dijeron que lo pensarán mejor y otros se alegraron de no vivir en este país.

En el video, grabado en Queensland y que se volvió viral en TikTok y Twitter, se ve a la familia atónita al ver a la pitón deslizarse por las copas de los árboles, muy por encima del suelo, tras cruzar por su tejado.

Entre un movimiento y otro, la serpiente asoma la cabeza por entre las hojas, lo que deja entrever el tamaño del animal.

“Dan miedo, ¿verdad?”, se escucha decir a una mujer mientras la pitón rodea el tronco de un árbol con su cuerpo. El animal voltea a ver la cámara y un niño rompe a llorar.

🇦🇺 | EN VIDEO: Graban a una pitón gigante trepando desde el techo de una casa a un arbusto del jardín, en los suburbios Queensland, Australia. pic.twitter.com/4q0rbugo9k — UHN Plus (@UHN_Plus) August 28, 2023

“¿Cómo haremos que se vaya?”, pregunta el niño, a lo que la mujer responde: “No lo haremos”. La familia observa cómo la serpiente se asoma y ve directo a la cámara, para luego perderse. “Es aterrorizante”, dice otra mujer. “Maldición”, dice, entre risas nerviosas.

De acuerdo con especialistas, esta pitón supone muy poco riesgo para las personas, al no tener veneno. Lo mejor, señalan, es dejarlas en paz.

Tony Harrison, un experto que suele recibir llamadas por avistamientos de pitones en Queensland, difundió en 2020 un video de otra pitón de cinco metros.

“Era la serpiente más grande con la que me he topado en 27 años”, dijo Harrison a The Guardian. “La pobre anciana que abrió la puerta principal para verla allí se llevó el susto de su vida”. En esa ocasión, se trató de una pitón birmana albina gigante encontrada en Oxenford, un suburbio de Gold Coast.

La serpiente pesaba más de 80 kg, pero Harrison dijo que había tenido suerte de que el reptil tuviera buen carácter.

“Las pitones birmanas son de ultramar, así que obviamente es la mascota ilegal de alguien... había estado en cautiverio toda su vida, está acostumbrada a que la tengan”. Sin embargo, la pitón no tenía cola, lo que indica, según Harrison, que “tuvo una vida difícil”.