Sin fecha la vista pública sobre nombramiento de la secretaria del DE

La vista pública prevista para hoy, lunes 28 de agosto, sobre la designación de la Dra. Yanira Raíces Vega como secretaria del Departamento de Educación (DE), fue pospuesta. Ante esto, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, aseguró que no había una razón única para ello.

Dalmau Santiago explicó que la demora en el proceso no tiene un motivo singular, sino que se debió a una combinación de factores. En un principio, todos los documentos requeridos para la evaluación estaban en posesión de la comisión encargada. A pesar de ello, se trabajó para que la entrega de dichos documentos se realizara el pasado viernes.

El presidente senatorial compartió que la propia Raíces Vega expresó la posibilidad de modificar las fechas debido a otras circunstancias. En paralelo, Dalmau Santiago se encontró con desafíos en su agenda personal, lo que llevó a la decisión conjunta de postergar la fecha de evaluación. Aunque aún no se ha fijado la nueva fecha, aseguró que el nombramiento de Raíces Vega será tratado con prioridad.

“No hay una razón única en un momento dado se habían entregado todos los documentos, se trató de que se entregaran el viernes pasado. La propia Secretaria había dicho que, si podía cambiarla unos días, yo tuve una situación también de calendario y entonces decidimos posponer la fecha y no la hemos fijado, pero su nombramiento se va a atender. Ya tiene casi el 100% de sus documentos, hoy tengo que revisar con la directora ejecutiva de la Comisión (de nombramientos)”, expresó el presidente del Senado.

Durante la vista, los senadores de la Comisión podrán cuestionar a la designada y valorar su desempeño actual como titular interina del departamento.

Dalmau Santiago mencionó que Raíces deberá abordar temas como el retraso en las mejoras escolares, los costos de módulos de enseñanza en la zona sur, el cumplimiento con la educación especial y la situación laboral de los empleados del DE, entre otros temas de interés relacionados con la educación pública del país.

Hace unas semanas, el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado de Puerto Rico, Javier Aponte Dalmau, indicó que ha tenido conversaciones con compañeros del cuerpo que le han indicado votarían en contra del nombramiento de Raíces.

“Lo que he hablado de forma informal en términos generales por lo menos de la delegación del Partido Popular no los tiene, por más visitas que haga a los distritos...eso está bien, ella tiene una función en este momento y es que el inicio de clases comience de la manera más eficiente posible por así decirlo, pero esa no debe ser la razón de uno medir quién debe ser la persona que administre y ejecute la política educativa del país”, expresó el senador en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320 el 3 de agosto.

El senador, también, cuestionó si Raíces tiene la capacidad para liderar la descentralización de escuelas del DE bajo la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) que comenzó bajo el exsecretario de la instituación, Eliezer Ramos Parés.

“Mi pregunta es: ¿Ella es la persona capacitada para cumplir con un proyecto de regionalización como IDEAR? Que requiere despolitización, delegar poderes a las regiones, crear estructuras comunitarias que sean ellos quienes escojan los directores regionales, eso no va contra su ser o si bagaje en el Departamento de Educación”, puntualizó el senador popular.

Aponte Dalmau indicó que “en este momento” la designada secretaria no tenía los votos de la delegación del PPD.

Del mismo modo, no descartó que se lleve a cabo una vista pública sobre el nombramiento contrario a lo ocurrido con el pasado designado secretario, Ángel Toledo López, cuyo nombramiento fue retirado sin realizar vistas públicas tras no contar con el aval del cuerpo por unas expresiones que realizó a través de las redes sociales en el año 2013.