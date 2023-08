París prohibe el alquiler de ‘scooters’

La prohibición del alquiler de scooters ya es una realidad en París, Francia que se convierte en una de las primeras ciudades en hacerlo y de cara a los Juegos Olímpicos del 2024.

Precisamente, retiraron las patinetas antes del 1 de septiembre, fecha límite. “Las tres empresas con licencias de operación de e-scooter en la capital francesa, Lime, Dott y Tier, confirmaron que habrán retirado sus scooters, o trottinettes”, en declaraciones con CNBC.

“Un referéndum celebrado en abril dio a los parisinos dos opciones con respecto a los scooters de alquiler: a favor o en contra”, dado que en la ciudad habían al menos 15,000 e-scooters.

Referéndum por scooters eléctricos

Las compañías destacaron que “la participación representó solo el 7% de los elegibles para votar. También, argumentaron que la ciudad se desviaría de otros centros urbanos que adoptan un modo de transporte ecológico, popular entre los turistas” en una de las zonas más visitadas.

Dicen que “no habrá cambios en las reglas de uso de e-scooter privado. But the result was emphatic among those who did vote, with 90% against the trottinettes”.

En la actualidad, “cambiarían su enfoque para aumentar su provisión de bicicletas eléctricas en París después de trasladar sus scooters a otro lugar”, comentaron Tier, Dott y Lime.

Un portavoz de Lime detalló: “Mientras que los e-scooters de Lime saldrán de París a fines de agosto hacia otras ciudades de Europa, los ciclistas parisinos ya están girando hacia nuestra flota en expansión de bicicletas eléctricas”.

Bicicletas

Acotaron: “Ahora operamos el doble de bicicletas eléctricas que los e-scooters, y nos sentimos alentados por el continuo apoyo de la ciudad al ciclismo antes de los Juegos Olímpicos de 2024″, sin duda.

“La flota de scooters de Lime en París totalizó alrededor de 5,000, frente a alrededor de 10,000 bicicletas”.