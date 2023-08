Jesús Manuel Ortiz solicita diálogo al gobernador tras nombrar presidente de la CEE

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, reiteró hoy, lunes, su rechazo al nombramiento del juez Jorge Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y le solicitó al del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, dialogar sobre el asunto.

“Voy a aprovechar este momento, también, para hacer un llamado el gobernador. El gobernador tiene que sentarse dialogar de buena fe. Y el gobernador tiene que entender que el hecho de que tenga, y su partido, una mayoría que le da la posibilidad de gobernar, eso no significa que son dueños y señores del proceso de mejorar el sistema electoral”, dijo Ortiz González en rueda de prensa.

Asimismo, reiteró que las “puertas están abiertas para dialogar”, pero debe haber un “deseo genuino” del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador de atender los temas electorales.

“Aquí tenemos una Comisión sin un presidente, sin una presidenta en propiedad, en un momento en que se están tomando decisiones sobre el ciclo electoral que se acerca. Y mi llamado es a que se sienten negociar con seriedad. Ese en nombramiento que hizo recientemente, no es un nombramiento serio, una persona que ya se ha sido rechazada dos veces, que sabían que no tenía el aval de los comisionados electorales, ni lo tuvo en la Asamblea Legislativa, es una demostración de que no han tomado en serio, las enmiendas y la atención al sistema electoral”, expresó el presidente de la pava.

En relación con la controversia dentro de su partido tras la aprobación de las enmiendas al Código Electoral el pasado lunes, 21 de agosto, Ortiz González explicó: “La realidad es que la discusión está abierta en términos del contenido, pero lo importante aquí y hay que ir a por qué surge la controversia, la resolución de la Junta (de Gobierno del PPD) lo que establece es que la negociación del contenido de un proyecto X, el que sea, sobre el tema electoral, tiene que ser a través del presidente, el equipo electoral y los presidentes legislativos”.

Sobre la polémica con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, mencionó: “Yo creo que aquí ambos actuamos en la mejor intención de que logramos un acuerdo. El presidente de la Cámara ha hecho expresiones, básicamente atendiendo lo que fue el proceso que nos trajo hasta aquí, haciendo su evaluación. Y en este caso este servidor pues, deja sin efecto lo que fueron mis actuaciones como presidente en áreas de garantizar un cumplimiento y un orden institucional, que yo creo que es importante. Yo dije desde el día uno, me tengo una responsabilidad como presidente del partido”.

Inicialmente, al presidente cameral se le suspendió sumariamente hasta el 31 de diciembre de 2024, del cargo a la Junta de Gobierno, Consejo General y la Asamblea General del PPD. Mientras, a los 14 representantes populares que votaron a favor del proyecto, se les refirió a una evaluación por una Junta Ejecutiva de Oficiales Examinadores.

Los representantes fueron: Edgardo Feliciano Sánchez, Ángel A. Fourquet Cordero, Gretchen Hau, Jesús Hernández Arroyo, Rafael Hernández Montañez, Ángel N. Matos García, Lydia Méndez Sylva, Luis R. Ortiz Lugo, Jorge A. Rivera Segarra, Joel Sánchez Ayala, Jesús F. Santa Rodríguez, Deborah Soto Arroyo, Domingo Torres García y José M. Varela Fernández.

“Esa responsabilidad es guiar la institución, garantizar un funcionamiento óptimo en la institución, prepararlo para poder ganar una elección y para que un partido tenga opciones de triunfo, tiene que estar ordenado, tiene que hacer las cosas, tiene que haber una discusión saludable y al final unos acuerdos que se respeten por todas las partes, eso me incluye a mí, por supuesto. Y es lo que yo he hecho como presidente, siempre salva guardando y lo quiero dejar muy claro. El respeto por el trabajo legislativo y el rol de los compañeros legisladores que a lo igual que yo estamos mandatados para legislar. Pero, obviamente representamos un partido”, concluyó.

Hernández Montañez indicó que concurrirá con la aprobación del Proyecto de la Cámara 1822 si el proyecto incluye enmiendas consensuadas con el presidente del PPD.

“Reconozco la importancia de este acuerdo para el futuro de nuestra institución”, declaró Hernández Montañez.

Por otro lado, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, señaló que la medida se revisará considerando la determinación de la Junta de Gobierno del PPD.

“La disciplina institucional debe prevalecer por encima de los intereses individuales”, enfatizó Dalmau.