Empleados de Acueductos se manifiestan y exigen negociación colectiva

El presidente ejecutivo de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA) Luis de Jesús Rivera, exigió el lunes, “respeto de parte de los ejecutivos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ante su negativa a negociar con la Unión”.

El gremio realizó una manifestación frente a la sede de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en la avenida Barbosa.

“Esta es la primera de varias manifestaciones que habremos de realizar durante las próximas semanas para exigir que la AAA negocie de buena fe. A pesar de que la negociación comenzó el 19 de mayo de 2023 – tres meses más tarde- la negociación no ha adelantado absolutamente nada. Peor aún, el 27 de junio la presidenta ejecutiva me aseguró personalmente que para ese mismo viernes 30 de junio la AAA habría de someterle a la Unión una propuesta para ajustar el pago de dietas al costo de la vida. A pesar de lo anterior, la AAA no cumplió y dos meses más tarde nos han notificado que la Autoridad no habrá de someter propuesta alguna. Esto es negociación de mala fe” dijo de Jesús Rivera en declaraciones escritas.

“En cuanto a los salarios, la AAA se ha negado a negociar el impacto del nuevo salario mínimo estatal, alegando que la Junta de Supervisión Fiscal no le permite hacer dichos ajustes. Esto demuestra que la gerencia de la AAA ha sido incapaz de evidenciarle a la Junta que la forma en que se ajustaron los salarios tiene un efecto discriminatorio contra los empleados de mayor edad. Y el discrimen por edad está prohibido, tanto por las leyes estatales como las federales que aplican a la Junta de Supervisión Fiscal”, añadió.

El presidente de la unió mencionó que entre los asuntos que se están negociando se encuentran los siguientes: ajustes salariales que no discriminen contra los unionados de mayor edad, ajuste por costo de vida en los pagos por reembolso de dieta, reconocimiento de una compensación mayor por trabajo realizado los días feriados y control al aumento en el pago de deducibles cobrados por el plan médico.