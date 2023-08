Jenniffer González celebra el cumpleaños del alcalde de Guaynabo Edward O’Neill

La vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, participó anoche de la fiesta de cumpleaños del alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, donde también llegaron la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, los representantes José “Quiquito” Meléndez y Ángel Morey, el “shadow delegate” Roberto Lefranc Fortuño, entre otros.

El cumpleaños fue celebrado justo el segundo día de la convención del PNP, que culmina hoy en el hotel Hyatt Regency Grand Reserve en Río Grande.

Precisamente, González, quien había anticipado al periódico Metro Puerto Rico que asistiría a la convención, dijo tras su salida del evento que votó en el directorio de la colectividad y que se excusó de los trabajos que, al momento, continuaban para atender otros compromisos.

Asimismo, en la entrevista con este medio, la también comisionada residente en Washington ya había adelantado que no soltaría prenda sobre si retará al presidente de la colectividad y gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, en la candidatura a la gobernación en 2024.

“Yo estoy bien cerca de tomar una decisión y hacerla pública. No va a ser este fin este de semana”, aseguró González.

Sin embargo, por toda la periferia donde se realiza la convención se podían observar pasquines que leían: “Jenniffer González gobernadora 2024″. La comisionada residente rechazó que su equipo de trabajo tenga algo que ver con el particular “pero tengo que aceptar que se ven bien bonitos”.

Dice que prepara un ejército electoral

Aunque no suelta prenda aún sobre si aspirará a la gobernación en un reto primarista a Pierluisi, la vicepresidenta del PNP habla de la formación de un ejército electoral al mando del exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges.

¿Usted se siente cómoda con Aníbal Vega Borges?, preguntó Metro.

“El licenciado Vega Borges es una de las personas que más domina la Ley Electoral en Puerto Rico. Ha estado inmerso en el proceso electoral en el pasado. Dirigió la primaria de Ricardo Rosselló contra Pedro Pierluisi en el 2016 […] En el pasado, tuve a Edwin Mundo al lado mío, tuve a Junior González (QPD). Me siento super cómoda con el licenciado Vega Borges […] Está armando un ejército electoral”, respondió González.

¿Pero eso suena más robusto que para una candidatura a la comisaría?, cuestionó este diario.

“Igual de robusto. La candidatura de comisionada residente tiene derecho a tener observadores, yo siempre he tenido mis observadores. Esa estructura la voy a levantar porque comoquiera yo tengo que levantar 10,000 endosos”, puntualizó la vicepresidenta del PNP.

Al mismo tiempo, afirmó que confía en el equipo electoral del PNP que conforman Vanessa Santo Domingo y Edwin Mundo porque en la colectividad siempre ha habido primarias.

Cabe destacar que, al preguntarle a González sobre si cuenta con apoyo de alcaldes aclaró que “yo tengo el respaldo de la base de mi partido y el respaldo del pueblo, eso es lo que estoy viendo en cada visita y me siento bien confiada y agradecida”.

Sobre un cambio en la secretaría del PNP, ante el anuncio de la salida del senador Carmelo Ríos, González sostuvo que esas posiciones son de confianza de quien ocupe la presidencia.

“Lo que es importante es que los funcionarios que estén a cargo de los procesos electorales puedan manejarlo de manera más transparente posible. No me preocupa, pero obviamente uno esperaría que sea gente seria y que no estén con ánimos prevenidos contra nadie”, agregó.

Finalmente, la posición será asumida por el licenciado Hiram Torres Montalvo quien a principios de este año no logró que se aprobara su nombramiento como titular del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).