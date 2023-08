Presidente del PPD se opone a designación de presidente de la CEE

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, reaccionó el sábado al nombramiento a presidente de la Comisión Estatal de Elecciones

“La designación del juez Jorge Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a pesar del rechazo del Senado el año pasado, y de los comisionados electorales de 4 partidos recientemente, no tan solo demuestra que el gobernador Pierluisi no toma en serio los asuntos electorales, sino que le da igual que el designado se prestó para votar en un precinto donde no le correspondía en el 2020. Una persona que fue capaz de violar el código electoral no puede dirigir el más alto foro electoral. Ese nombramiento le falta a la seriedad. Rivera Rueda no es el presidente de la CEE que necesita Puerto Rico en este momento”, dijo Ortiz González.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago tampoco apoya la designación.