Cambio propuesto sobre candidaturas por acumulación vino del PPD

Aunque se repite que el nuevo proyecto de ley para enmendar el Código Electoral es la misma versión que una medida aprobada en el pasado por el Senado, lo cierto es que contiene disposiciones nuevas como una que cambiaría la forma en que los partidos o las personas independientes pueden correr candidaturas por acumulación. La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo reveló que la propuesta es del Partido Popular Democrático.

“No es una propuesta nuestra, así que cuando la vemos, pues no tenemos mayores problemas con ella. Pero la realidad es que esa propuesta no vino de parte del Partido Nuevo Progresista”, dijo Santo Domingo en entrevista Metro al Mediodía.

La enmienda impide que un candidato por acumulación independiente aparezca en las papeletas de todos los electores en el archipiélago de Puerto Rico. Lo mismo le ocurriría a los aspirantes por partidos minoritarios que solo postulen uno o dos candidatos por acumulación.

A la pregunta sobre si entonces la enmienda fue de la autoría del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, Santo Domingo dijo que la presentó el PPD. “No se particularmente si es de él la enmienda o se la trajo otro compañero. Yo desconozco porque esas son de ellos, pero tengo que decirle que no fue una propuesta nuestra”, sostuvo la comisionada electoral del PNP.

“Los partidos estatales y los partidos estatales principales deberán asignar el orden de los candidatos a senadores y representantes por acumulación en las papeletas de los diferentes precintos electorales siguiendo distribuciones uniformes y equitativas. A ningún candidato de un Partido Político o Candidato Independiente a representante o senador por acumulación se le podrá asignar la posición cuatro (4) ni la diez (10), respectivamente en la papeleta legislativa en más de una tercera parte de los precintos electorales de Puerto Rico”, lee la enmienda.

¿Por qué las posiciones 4 y 10?

Los candidatos en estas posiciones reciben votos íntegros de sus partidos, pero también los votos mixtos de quienes cuando crucen partido no lo hagan en el renglón de candidatos por acumulación.

El senador independiente, José Vargas Vidot ya anticipó que de convertirse en ley la medida que ahora va al Senado, impugnará su constitucionalidad.

¿Qué busca el PNP?

Según la comisionada electoral del PNP, su intención es promover los cambios relacionados a la edad del voto adelantado por correo, entre otros. “Son básicamente modificar el horario de votación a que regrese de 8:00 a 4:00 de la tarde. Que se le garantice a nuestro adulto mayor de 60 años o más poder votar adelantado por correo o la forma que disponga dicho elector y como ha votado en los últimos tres años. O sea, no estamos pidiendo cambiar nada, es que se le garantizan y quede plasmado en ese Código Electoral, tal como se ha hecho en los últimos tres años. Básicamente esas son nuestras propuestas, y trabajar las recusaciones mensuales”, detalló Santo Domingo.

Para la comisionada electoral resultó sorpresiva la tormenta política que se ha desatado en el PPD por la negociación sobre enmiendas al Código Electoral.