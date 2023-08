Ante la jueza Swain aumento a la luz para pagar a los bonitas AEE

Luego de cuatro peticiones de prórroga, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó anoche el tercer borrador de propuesta para el Plan de Ajuste a la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que incluye un aumento mediante un cargo fijo por décadas para pagar a los bonistas una deuda recortada a casi 80 %.

El cargo que impactará la factura de la luz se divide en una cantidad fija y otra variable de acuerdo con el consumo. La estructura propuesta tiene renglones separados para los clientes comerciales. Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y del Medicaid estarán exentos del impacto en la factura eléctrica.

En la tarifa residencial, el cargo fijo mensual será $1 más otros dos cargos: uno de .007 centavos por los primeros 425 kVh de consumo y otros 2.7 centavos por el consumo volumétrico sobre esa marca inicial.

Aquí una tabla con el desglose de los cargos asociados al PAD:

Aumentos AEE.PAD

Según explicó en su cuenta de X el abogado de quiebras, John Mudd el impacto será de $18.98 adicionales en la factura para quienes tengan un consumo de 1,000 kilovatios hora en un mes en su residencia. Mientras que en un caso comercial con el mismo consumo, el impacto sería de $22.05.

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPT) tiene que aprobar el cargo heredado como parte del proceso de revisión de tarifas. Los acuerdos del PAD deben presentarse ante el NEPR como costos operacionales de la AEE para fines del cálculo de la tarifa.

De sobre $10,000 en deuda de la AEE, con el PAD se plantea el pago de unos $2,500 millones sin contar la deuda de las pensiones. En el nuevo borrador del PAD no se menciona cómo se pagarán las pensiones de la AEE.

Según el documento radicado en el Tribunal Federal, el cargo permanece hasta el vencimiento de la nueva emisión de bonos asociada al acuerdo. La Serie de bonos A es para el pago de Fuel Line Lender por bonos de 650,069,869.

Se dijo que el acuerdo se alcanzó con un grupo sustancial de acreedores, pero aún quedarían acreedores fuera del acuerdo.

El cargo heredado puede aumentar en caso de alza de intereses o de necesidad para cubrir el pago de los nuevos bonos asociados al acuerdo.

Cada año se debe proyectar los ingresos por el cargo heredado. No se puede retrasar la fecha prevista para la amortización.

“Este tercer Plan enmendado es realmente un gran avance”, expuso el presidente de la JSF, David Skeel.

“Luego de las negociaciones y mediaciones más intensas en todo el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, construimos un Plan con un apoyo sustancial de los acreedores que le permitirá a la AEE dar fin a su prolongada quiebra. Este Plan brindará a los acreedores una recuperación justa dadas las difíciles circunstancias en las que se encuentra la AEE, pero sin sobrecargar al pueblo de Puerto Rico. El Plan enmendado que proponemos es necesario para que la AEE pueda continuar siendo una empresa de servicios públicos sostenible, continúe con las inversiones críticas y complete la transformación del sistema energético de Puerto Rico para proveer energía fiable y apoyar el crecimiento económico y la estabilidad fiscal de Puerto Rico”, agregó.

Objeciones sustanciales

El abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Rolando Emanuelli aseguró esta semana a Metro que la decisión de la JSF de negociar cantidades diferentes con los acreedores y de dejar fuera a otros, impulsará objeciones sustanciales en términos de los criterios de la ley de quiebra sobre la discriminación injusta entre los acreedores.

“Esto no termina ahora. Los que estén fuera (del PDA-AEE) van a reclamar el tratamiento que se les está dando porque no es conforme a la ley de quiebra. Así que la jueza no puede confirmar un PDA de esa forma”, aseguró Emmanuelli.

“Lo que hacen es tratar de comprar indulgencia, comprar acreedores, haciéndoles ofrecimientos distintos con tal de crear una mayoría, pero eso crea unos problemas de clasificaciones. Puedes tener una mayoría, un 55 por ciento de los bonistas, pero, qué vas a hacer con los otros. No les puedes dar un tratamiento diferente”, añadió a la vez que indicó que esto podría representar escollos adicionales para la confirmación del PDA-AEE.

El abogado indicó además que ya se cruzó el umbral de tiempo para aprobar un plan este año ya que se tendría que programar una o varias vistas de descubrimiento antes de que la jueza confirme el PDA-AEE.

“Tiene que haber un descubrimiento porque cambiaron las proyecciones, cambiaron lo que se podía pagar, se cambiaron las decisiones sobre con quién van a negociar”, aseguró.

“La otra duda importante es si hay que ir a votar otra vez. ¿Se tiene que hacer una votación? Porque ya se había votado por un plan que ahora mismo pues no se sabe las diferencias y eso es algo que la JSF tiene que explicar si hace falta votar o no y la jueza tendría que resolver porque hay unos acreedores que dicen que hay que votar”, añadió.

Hasta 2024

Por su parte, Mudd, en entrevista previa con Metro concurrió con que el proceso se extenderá hasta bien entrado el año que viene.

“Una vez se aprueba el PAD-AEE, que no tengo duda de que (la jueza Taylor Swain) lo vaya a aprobar, se irá a apelación. Va a haber un grupo de bonistas, y otras entidades que no estén de acuerdo, y van a apelar, y el circuito podría – no probablemente, pero podría – revocarlo”, explicó Mudd.

El veterano abogado también concurrió en que el proceso de confirmación del PAD-AEE se extenderá hasta 2024.

“Si se vas a radicar este mes, estamos hablando que la vista se vería y después también tiene que haber una moción donde los bonistas y la JSF van a decir qué tienen o no qué hacer un ‘disclosure statement’, ver si se va a votar de nuevo porque se votó por el anterior, además hay varios asuntos procesales que con toda probabilidad vayan a tener que ir a vista en algún momento del año que viene”, opinó.