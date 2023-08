Complicado panorama para el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE

Luego de cinco peticiones de prórroga, finalmente hoy se espera que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) entregué a la jueza federal Laura Taylor Swain el borrador con los cambios al Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE), opinaron expertos en la Ley Promesa.

Según indicó a Metro el abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y experto en la ley federal para la quiebra pública de Puerto Rico, Rolando Emmanuelli, ayer, a eso de las 3:00 p.m., aún no había llegado el tradicional correo electrónico indicando que se pediría una prorroga y se requiere el consentimiento de todas las partes.

“Eso (el correo electrónico) no ha llegado hasta ahora. Normalmente ese email lo envían tempranito el día antes, así que es previsible que se radique”, aseguró el experto.

Según indicó Emmanuelli, el panorama es un tanto complicado para la aprobación del plan mientras que se prevé que el proceso se extenderá bien entrado el próximo año.

“Ahí se supone que este lo que la JSF entiende que puede pagar, pero yo dudo que se quede ahí porque si están negociando con otro grupo de acreedores, de seguro esos acreedores van a querer más dinero. Así que podría ser que la JSF, contrario a la lógica, esté ofreciendo más dinero de lo que puede pagar”, señaló el abogado.

“El punto sería qué base tiene (la JSF) para llegar a un acuerdo con estos bonistas – que no son todos, son solo un grupo de bonistas. La JSF dice que son un grupo sustancial, pero por lo menos ya se sabe que hay una aseguradora que esta afuera y se sabe que hay un grupo grande, que han de tener más de $1,000 millones, que también está fuera. O sea que ni siquiera los invitaron a la mesa (de negociación)”, añadió.

Emmanuelli aseguró que esta situación presenta problemas en las clasificaciones al no justificarse que la JSF decida pagar cantidades diferentes a los acreedores.

Objeciones sustanciales

El abogado aseguró que la decisión de la JSF de negociar cantidades diferentes con los acreedores y de dejar fuera a otros, impulsará objeciones sustanciales en términos de los criterios de la ley de quiebra sobre la discriminación injusta entre los acreedores.

“Esto no termina ahora. Los que estén fuera (del PDA-AEE) van a reclamar el tratamiento que se les está dando porque no es conforme a la ley de quiebra. Así que la jueza no puede confirmar un PDA de esa forma”, aseguró Emmanuelli.

“Lo que hacen es tratar de comprar indulgencia, comprar acreedores, haciéndoles ofrecimientos distintos con tal de crear una mayoría, pero eso crea unos problemas de clasificaciones. Puedes tener una mayoría, un 55 por ciento de los bonistas, pero, qué vas a hacer con los otros. No les puedes dar un tratamiento diferente”, añadió a la vez que indicó que esto podría representar escollos adicionales para la confirmación del PDA-AEE.

El abogado indicó además que ya se cruzó el umbral de tiempo para aprobar un plan este año ya que, sometiéndolo hoy, se tendría que programar una o varias vistas de descubrimiento antes de que la jueza confirme el PDA-AEE.

“Tiene que haber un descubrimiento porque cambiaron las proyecciones, cambiaron lo que se podía pagar, se cambiaron las decisiones sobre con quién van a negociar”, aseguró.

“La otra duda importante es si hay que ir a votar otra vez. ¿Se tiene que hacer una votación? Porque ya se había votado por un plan que ahora mismo pues no se sabe las diferencias y eso es algo que la JSF tiene que explicar si hace falta votar o no y la jueza tendría que resolver porque hay unos acreedores que dicen que hay que votar”, añadió.

Hasta 2024

Por su parte, el abogado experto en procesos de quiebra y conocedor de la Ley Promesa, John Mudd, concurrió con que el plan deberá ser entregado hoy ya que la jueza Taylor Swain se había expresado previamente al respecto pero explicó que el proceso se extenderá hasta bien entrado el año que viene.

“Con toda probabilidad se radique porque la orden de la jueza dice que no podrían pedir otra prórroga”, explicó Mudd a Metro.

Sin embargo, el abogado coincidió en que habrá objeciones al PAD-AEE por varios grupos de acreedores, asunto que trastocará el proceso de aprobación del plan.

“Una vez se aprueba el PAD-AEE, que no tengo duda de que (la jueza Taylor Swain) lo vaya a aprobar, se irá a apelación. Va a haber un grupo de bonistas, y otras entidades que no estén de acuerdo, y van a apelar, y el circuito podría – no probablemente, pero podría – revocarlo”, explicó Mudd.

El veterano abogado también concurrió en que el proceso de confirmación del PAD-AEE se extenderá hasta 2024.

“Si se vas a radicar este mes, estamos hablando que la vista se vería y después también tiene que haber una moción donde los bonistas y la JSF van a decir qué tienen o no qué hacer un ‘disclosure statement’, ver si se va a votar de nuevo porque se votó por el anterior, además hay varios asuntos procesales que con toda probabilidad vayan a tener que ir a vista en algún momento del año que viene”, opinó.