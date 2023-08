Pedro Pierluisi dice estar listo para enfrentar a cualquiera en posibles primarias

El gobernador Pedro Pierluisi afirmó estar preparado para enfrentar cualquier desafío en la convención de este fin de semana en Río Grande, esto en respuesta a las especulaciones en torno a una posible candidatura de la Comisionada Residente Jennifer González para la gobernación en las próximas elecciones.

“Yo enfrento cualquiera”, declaró con confianza, mientras resaltó la unidad y el contraste del Partido Nuevo Progresista (PNP) con otras agrupaciones políticas.

Mientras tanto, la incertidumbre rodea la posible asistencia de la Comisionada Residente al evento que se celebrará en el Hyatt Regency Grand Reserve en Río Grande este fin de semana.

Anteriormente Jennifer González, había adelantado que no tenía en agenda asistir a la Convención del PNP. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su decisión, ya que, en política, como ella misma afirmó, “todo puede pasar”.

Aunque no fue concreta sobre sus intenciones, instó a la ciudadanía a participar activamente en el evento político, destacando que es el lugar donde se discuten temas fundamentales para el futuro del país, incluyendo la búsqueda por la estadidad.

“Yo exhorto a todo el mundo a que vaya a la convención del PNP. Las convenciones del PNP siempre son las más interesantes, es donde se agrupa lo que queremos: la igualdad. Y yo exhorto a todo el mundo a participar en esta convención”, expresó Jenniffer González en una actividad el pasado 24 de julio.

Por su parte, Pierluisi compartió sus expectativas para una convención exitosa y animada. Aseguró que el hotel ya estaba totalmente vendido y que estaban habitando otros hoteles en el área. Destacó que es la tercera convención bajo su mandato y presidencia del partido.

“Esta es la tercera convención que hacemos durante en mi mandato como gobernador y presidente del partido en esta ocasión y hemos tenido ya dos asambleas generales, dos juntas estatales, ahora vamos para otra Junta estatal, este domingo todo el liderato está invitado, sin excepción. Y allí lo que va a reinar es nuevamente es la unidad, porque nosotros somos todos estadistas que creemos en esa igualdad de derechos que le falta a los puertorriqueños y las puertorriqueñas”, comentó el gobernador.

Pierluisi resaltó su enfoque en presentar su administración y logros, y subrayó el progreso de Puerto Rico durante su tiempo en el cargo. Mientras rechazaba la idea de retar a Jennifer González, dejó clara intención de buscar la reelección y enfrentar a cualquier oponente con confianza en su éxito basado en los logros y no en promesas verbales.

“Pero claro lo mío es obvio de que yo voy a esa reelección y que enfrentaré a cualquiera y que estoy confiado de que voy a prevalecer, no porque esté prometiendo nada en particular, lo mío no es de palabra, lo mío es presentar toda la obra que hemos llevado a cabo, todas las iniciativas que hemos llevado a cabo y como Puerto Rico ha progresado en estos 2 años y 8 meses que lleva bajo mi mandato”, reiteró.