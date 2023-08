Reportan problemas con la aplicación ATH Móvil

La compañía ATH Puerto Rico reportó en horas de la tarde de hoy, miércoles, problemas con el servicio de la aplicación de transferencia de dinero ATH Móvil.

La empresa aseguró que se encuentran trabajando para restablecer el servicio.

“Nuestros usuarios podrían estar experimentando intermitencias al usar ATH Móvil. Estamos trabajando para arreglarlo lo más pronto posible”, expresó en redes sociales.

Usuarios en las redes sociales han reportado problemas al intentar entrar a la aplicación.

“Yo intentando entrar y no me dejaba”, “Intenté (entrar) y no me deja”, “Cierto, tratando de entrar hace rato y sale error”, son solo algunos de los comentarios en redes sociales.